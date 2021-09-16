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В Новосибирске "Лексус" протаранил и перевернул автомобиль ДПС

В Новосибирске "Лексус" протаранил и перевернул автомобиль ДПС (7 фото + 3 видео)

Автор:
16 сентября 2021 14:09
Сообщество : Аварии
Метки: Skoda   Новосибирск   авария   автомобиль ДПС   видео   мчс   полиция   
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Автоинспектор получил незначительные травмы.

Вчера вечером на центральной площади Новосибирска произошла авария с участием автомобиля ДПС. На перекрестке в полицейскую "Шкоду" на большой скорости влетел "Лексус", от удара служебный автомобиль перевернулся на крышу.


ДТП произошло в самом центре города, очевидцами аварии стали десятки людей, многие из которых поспешили на помощь водителю перевернувшегося автомобиля. К счастью, автоинспектор отделался лишь небольшим рассечением в области лба и самостоятельно выбрался из покореженного авто.

Судя по кадрам с регистратора и показаниям очевидцев, виновником аварии на перекрестке Красного проспекта и улицы Оржоникидзе был водитель "Лексуса". Как рассказали свидетели аварии, владелец японского автомобиля пытался проскочить на мигающий желтый свет светофора и не успел среагировать и затормозить перед спешащим на вызов автомобилем ДПС, который, в свою очередь, с включенными проблесковыми маячками проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора.

На место аварии приехали спасатели, которые при помощи прохожих, не без труда перевернули автомобиль на колеса.

В полиции пока не назвали виновника аварии, автоинспекторы выясняют все обстоятельства, приведшие к ДТП.


"В ходе отработки заявки в пути следования служебный автомобиль совершил столкновение с другим транспортным средством, в результате чего машины получили механические повреждения. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства ДТП", - сообщили в ДПС.

Примечательно, что пока на место аварии спешили сотрудники МЧС, на фоне перевернувшегося полицейского авто малолетние дебилы подростки устраивали веселые фотосессии. Забавно же?

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Метки: Skoda   Новосибирск   авария   автомобиль ДПС   видео   мчс   полиция   
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1k
Алксандр Шевченко 53 минуты назад
Встретились два одиночества.
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Свирепый Бамбр Полчаса назад
Все винище разлили!
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5k
Свирепый Бамбр Полчаса назад
Объясните мне (если кто сможет). КУДА могут спешить ДПС????? Это не скорая, это не пожарные, это не менты, которые спешат убицу остановить... это, сука ДОРОЖНО-ПОСТОВАЯ СЛУЖБА!!! А погони я тоже не видел.
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223
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
почему школота пытается присесть посрать рядом с перевернутой машиной?
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5k
Борис Карабанов 46 минут назад
Спец.автомобиль едет на вызов медленнее, чем летящий по срочным делам "Лексус". Интересно, а почему проскакуны не предполагают, что с пересекающей может ехать, например, торопыга?
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8k
Пётр Час назад
Ссылка coub.com
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4k
Петр 2 часа назад
Странно, но на первом видео четко видно, что ДПС проскакивает перекресток на запрещающий знак светофора и только через пару секунд после ДТП включается зеленый. Получается автомобиль ДПС двигался на четкий запрещающий знак. Пусть у лексуса и моргал желто-красный, он летел тоже хорошо, а сотрудники не убедились в безопасности проезда перекрестка.
В общем нашли друг друга и большой вопрос кто больше виноват.
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−10
Alex Dav 2 часа назад
На мигающий желтый, или мигающий зелёный таки? Просто это уже два разных случая. Если таки мигающий жёлтый, надо смотреть какие там знаки приоритета. И вполне может быть виноватым инспектор ДПС который не убедился в безопасности маневра, ещё и при выключенном звуковом сигнале. Если мигающий зелёный, то будут ловить момент, на жёлтый проскочил или же ещё на зелёный. Вообще ДПС тоже может быть виновником
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448
Fisher1979 Alex Dav 16 минут назад
Когда едешь на машине нужно и по сторонам смотреть особенно в городе и что за тупизм мигающий желтый, или мигающий зелёный таки? Просто это уже два разных случая.
Полицейский ехал со спец. сигналами, ты бл@дь права купил что ли?
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