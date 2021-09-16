В Новосибирске "Лексус" протаранил и перевернул автомобиль ДПС

Автоинспектор получил незначительные травмы.
Вчера вечером на центральной площади Новосибирска произошла авария с участием автомобиля ДПС. На перекрестке в полицейскую "Шкоду" на большой скорости влетел "Лексус", от удара служебный автомобиль перевернулся на крышу.
ДТП произошло в самом центре города, очевидцами аварии стали десятки людей, многие из которых поспешили на помощь водителю перевернувшегося автомобиля. К счастью, автоинспектор отделался лишь небольшим рассечением в области лба и самостоятельно выбрался из покореженного авто.
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Судя по кадрам с регистратора и показаниям очевидцев, виновником аварии на перекрестке Красного проспекта и улицы Оржоникидзе был водитель "Лексуса". Как рассказали свидетели аварии, владелец японского автомобиля пытался проскочить на мигающий желтый свет светофора и не успел среагировать и затормозить перед спешащим на вызов автомобилем ДПС, который, в свою очередь, с включенными проблесковыми маячками проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора.
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На место аварии приехали спасатели, которые при помощи прохожих, не без труда перевернули автомобиль на колеса.
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В полиции пока не назвали виновника аварии, автоинспекторы выясняют все обстоятельства, приведшие к ДТП.
"В ходе отработки заявки в пути следования служебный автомобиль совершил столкновение с другим транспортным средством, в результате чего машины получили механические повреждения. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства ДТП", - сообщили в ДПС.
Примечательно, что пока на место аварии спешили сотрудники МЧС, на фоне перевернувшегося полицейского авто
малолетние дебилы подростки устраивали веселые фотосессии. Забавно же?
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Приехал русский в Дагестан. Едет в такси. На перекрёстке загорается красный. Водила вместо того чтобы остановиться прибавляет газу. Русский в ступоре. "А почему вы на красный не остановились?" "Ээээээ я же джигит!" На следующем перекрёстке горит зелёный. Водила останавливается. Русский "А сейчас почему встали?" "А сейчас справа другой джигит будет лететь"
В общем нашли друг друга и большой вопрос кто больше виноват.
Скорее всего был мигающий зеленый, уже переключившийся на желтый. А автор статьи походу ПДД не знает и не отличает эти сигналы.
Полицейский ехал со спец. сигналами, ты бл@дь права купил что ли?