В Новосибирске "Лексус" протаранил и перевернул автомобиль ДПС

Вчера вечером на центральной площади Новосибирска произошла авария с участием автомобиля ДПС. На перекрестке в полицейскую "Шкоду" на большой скорости влетел "Лексус", от удара служебный автомобиль перевернулся на крышу.





ДТП произошло в самом центре города, очевидцами аварии стали десятки людей, многие из которых поспешили на помощь водителю перевернувшегося автомобиля. К счастью, автоинспектор отделался лишь небольшим рассечением в области лба и самостоятельно выбрался из покореженного авто.