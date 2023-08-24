FISHKINET
Сообщество Аварии 7040 постов • 555 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Момент аварии в Калуге, где пострадало 10 пешеходов

Момент аварии в Калуге, где пострадало 10 пешеходов

Автор:
24 августа 2023 15:55
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
1653
4
3
Сегодня в 13:42 в Калуге на перекрёстке улиц Кирова и Рылеева автомобиль Тойота Королла вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Как уточнил губернатор Владислав Шапша, пострадали 10 человек, в том числе 2 детей. Один человек - в тяжёлом состоянии. Водитель Тойоты мужчина 1974 года рождения ранее был лишён водительских прав.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
24  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
594
ruslan d Час назад
Заснул ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10
ivandike 7 минут назад
Дпсники не справляются со своей работой, нюхают по утрам и всё, нет патрулей скрытых, нет даже обычных
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
alex 14 минут назад
ему пох .., ему ничего не будет, пожурят и отпустят! Это Россия детка - страна возможностей!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Дмитрий 18 минут назад
Должно быть неотвратимое наказание! Яйца на месте сразу отрезать!!!! Зачем они ему? Такие не должны даже думать о размножении!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Дмитрий Полчаса назад
Он ещё и наркоша.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
408
Дро4ер Полоумный Полчаса назад
Почему его на месте не добили?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
826
Дмитрий Полчаса назад
Расчленить....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
куджо 44 минуты назад
Сколько должно нас погибнуть, что накащание ща нарушение пдд стали невыеосимо жестокими? Что управы на лишенников не найти?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Руслан 52 минуты назад
Выродок. Таких надо сразу на срок от 10 лет сажать, даже если погибших нет. Сажать, как за покушение на убийство 2-х и более лиц. И НАВСЕГДА лишать прав управление ТС. А также конфискация имущества для компенсации ущерба пострадавшим.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
AzuveR Час назад
Мало лишать прав за синьку за рулём. Нужно сажать. Поймали пьяным за рулём, добро пожаловать на зону.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Владимир Час назад
Ранее был лишен прав, а теперь лишиться свободы, дебила кусок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
859k
А.Берестенко Час назад
Сука, даже не тормозил, пока не уперся в стену!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Кот Бегемот Час назад
Приснул "маненько"? Сука, скосил народ как комбайн.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

26171



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В подмосковном Нахабино мигрант ударил девушку во время пробежки
В подмосковном Нахабино мигрант ударил девушку во время пробежки
Глава столичного Росздравнадзора спас стюардессу после остановки сердца
Глава столичного Росздравнадзора спас стюардессу после остановки сердца
Набирающие популярность в сообществах
Вредны ли очки виртуальной реальности для здоровья?
Вредны ли очки виртуальной реальности для здоровья?
8 малоизвестных фактов о Warcraft 3
8 малоизвестных фактов о Warcraft 3
Покори дорогу в новой ААА-игре
Покори дорогу в новой ААА-игре
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Обычное везение на Дальнем Востоке

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#интересное#ДТП#позитив#история#Автовсячина#шоу бизнес#картинки#в мире
#Юмор#машина#Прикол#авто аварии#факты#забавно#люди#улыбнуло#Приколы#дети
#автомобили#животные#аварии#интересно#подборка#знаменитости#США#мигрант#Спорт#истории
Топ-10 ностальгических подарков для детей и взрослых Топ-10 ностальгических подарков для детей и взрослых Был мотоциклист и не стало Был мотоциклист и не стало Бетономешалка протаранила стоящие автомобили Бетономешалка протаранила стоящие автомобили Инфаркт у водителя фуры привёл к серьёзному ДТП Инфаркт у водителя фуры привёл к серьёзному ДТП В Малайзии на подлёте к аэропорту на дорогу рухнул частный самолёт В Малайзии на подлёте к аэропорту на дорогу рухнул частный самолёт Классическое ДТП, хотя манёвр читался заранее Классическое ДТП, хотя манёвр читался заранее

На что жалуетесь?

Вернуться