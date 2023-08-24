Момент аварии в Калуге, где пострадало 10 пешеходов

Сегодня в 13:42 в Калуге на перекрёстке улиц Кирова и Рылеева автомобиль Тойота Королла вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Как уточнил губернатор Владислав Шапша, пострадали 10 человек, в том числе 2 детей. Один человек - в тяжёлом состоянии. Водитель Тойоты мужчина 1974 года рождения ранее был лишён водительских прав.

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Сегодня в 13:42 в Калуге на перекрёстке улиц Кирова и Рылеева автомобиль Тойота Королла вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Как уточнил губернатор Владислав Шапша, пострадали 10 человек, в том числе 2 детей. Один человек - в тяжёлом состоянии. Водитель Тойоты мужчина 1974 года рождения ранее был лишён водительских прав. 2023-08-24T15:55:19+03:00

Сегодня в 13:42 в Калуге на перекрёстке улиц Кирова и Рылеева автомобиль Тойота Королла вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Как уточнил губернатор Владислав Шапша, пострадали 10 человек, в том числе 2 детей. Один человек - в тяжёлом состоянии. Водитель Тойоты мужчина 1974 года рождения ранее был лишён водительских прав. 2023-08-24T15:55:19+03:00