Житель Дагестана катал своего 5-летнего сына на крыше автомобиля

В Дагестане «любящий» отец, желая порадовать своего 5-летнего сына, катал его по автотрассе на крыше автомобиля. Видеозапись происшествия сделал очевидец и опубликовал ее в социальных сетях, где ее и увидели полицейские. Они установили личность водителя.

«Папой года» оказался 38-летний житель Хасавюртовского района.

Его доставили в отдел полиции, где мужчина рассказал, что 22 августа посадил своего малыша на крышу машины и поехал по автодороге в сторону села Темираул. На крыше автомобиля был железный багажник, и малыш держался руками за прутья.

Разумеется, в любую минуту он мог упасть и оказаться под колесами других автомобилей. Отмечается, что после беседы в отделе полиции отец осознал опасность и безответственность своего поступка.

В его отношении составлены материалы по факту мелкого хулиганства и за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.