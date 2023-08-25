Житель Дагестана катал своего 5-летнего сына на крыше автомобиля

Машина на высокой скорости двигалась по автотрассе.
В Дагестане «любящий» отец, желая порадовать своего 5-летнего сына, катал его по автотрассе на крыше автомобиля. Видеозапись происшествия сделал очевидец и опубликовал ее в социальных сетях, где ее и увидели полицейские. Они установили личность водителя.
«Папой года» оказался 38-летний житель Хасавюртовского района.
Его доставили в отдел полиции, где мужчина рассказал, что 22 августа посадил своего малыша на крышу машины и поехал по автодороге в сторону села Темираул. На крыше автомобиля был железный багажник, и малыш держался руками за прутья.
Разумеется, в любую минуту он мог упасть и оказаться под колесами других автомобилей. Отмечается, что после беседы в отделе полиции отец осознал опасность и безответственность своего поступка.
В его отношении составлены материалы по факту мелкого хулиганства и за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.
Источник:
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