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Житель Дагестана катал своего 5-летнего сына на крыше автомобиля

Житель Дагестана катал своего 5-летнего сына на крыше автомобиля

Автор:
25 августа 2023 09:47
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Дагестан   Прокатил   авто   батя годя   дети   капот   машина   отец   
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Машина на высокой скорости двигалась по автотрассе.

В Дагестане «любящий» отец, желая порадовать своего 5-летнего сына, катал его по автотрассе на крыше автомобиля. Видеозапись происшествия сделал очевидец и опубликовал ее в социальных сетях, где ее и увидели полицейские. Они установили личность водителя.


«Папой года» оказался 38-летний житель Хасавюртовского района.

Его доставили в отдел полиции, где мужчина рассказал, что 22 августа посадил своего малыша на крышу машины и поехал по автодороге в сторону села Темираул. На крыше автомобиля был железный багажник, и малыш держался руками за прутья.


Разумеется, в любую минуту он мог упасть и оказаться под колесами других автомобилей. Отмечается, что после беседы в отделе полиции отец осознал опасность и безответственность своего поступка.


В его отношении составлены материалы по факту мелкого хулиганства и за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

Источник:

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Метки: Видео   Дагестан   Прокатил   авто   батя годя   дети   капот   машина   отец   
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22  комментария
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3
Konst 2 часа назад
Недавно был пост про дагестанцев от одной особы...что-то мне подсказывает, что она была не в Дагестане, а в сауне за углом и при этом всё время под тяжелой наркотой
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0
GranVasya 12 минут назад
Интересный способ избавиться от наследника
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617
Никита 17 минут назад
Хе, вспомнился "Совершенный мир"!
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1k
jnkbxybr Полчаса назад
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1k
LisA 57 минут назад
джигита растил судя по всему
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3k
Pioner76 Час назад
Овцеебы безмозглые.
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8k
Уретра Брежнева Час назад
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69
Флинт Час назад
Кажется там так катаьтся это норма
:

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4k
Alex Час назад
Тупой баран
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8k
Дмитрий 2 часа назад
Тридцать восемь!!!! Попугаев в голове!!! Ну не было лошади, не было! А джигит должен расти!
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14k
GROMOZEKA 2 часа назад
Как в старом анекдоте
МАЛАДЭС БИЛЯТЬ!
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13k
кот базилий 2 часа назад
Что у него в черепной коробке?
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16k
Shtoppi 2 часа назад
видимо ему в мма академии последние мозги отбили окончательно.
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80k
Доктор Джонс 2 часа назад
Все мозги в бороду вылезли...
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−9
Собака У Попа 2 часа назад
Фраза "Отмечается, что после беседы в отделе полиции отец осознал опасность и безответственность своего поступка." носит слегка насильственный характер. Не буду обсуждать необходимость таких мер. Просто скажу, что человек сам башкой должен понимать, что это идиотизм, так подвергать риску жизнь собственного ребёнка. Действовать каждый раз через физическое внушение как-то уж слишком энергозатратно.
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5k
Sanar 2 часа назад
Сын просто вонял, в салон сажать было не вариант, понять и простить бородатого он же извинился.
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21k
Анатолий Соколов 2 часа назад
а ещё малышу мог прилететь камушек ... или насекомое в глаз ... в общем папа продемонстрировал свою "сообразительность" ...
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9k
krivsan 2 часа назад
а где лошадь была? кавказцы на лошадях обычно сыновей катают
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