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Российский авторынок ставит рекорд за рекордом

Российский авторынок ставит рекорд за рекордом

Автор:
23 августа 2023 15:55
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
1388
1
Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России (АЕБ) обнародовал данные, согласно которым рынок новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России в июле этого года вырос на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
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18  комментариев
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21k
Анатолий Соколов Полчаса назад
тут надо смотреть на то, как "обвалился" рынок до этого - и сравнивать показатели продаж с 2012-2013 годами, когда продажи были "на максимуме" ...
ну а с суммой продаж - цены выросли, вот и суммы продаж выросли.
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10k
GRuslan 3 минуты назад
Безысходность одних выдают за свои достижения. За баранов нас держат. Неужели кто то сейчас действительно возгордится отечественным автопромом. Мол раз берут значит научились делать. Дебилы б....
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1k
investas 15 минут назад
Простите ,если лад продана 30 т, то где они, езжу по Московской области постоянно, ну нет их, практически.
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1k
Алексей Попов 16 минут назад
"Российский авторынок ставит рекорд за рекордом" - думал по чему же? А нет, опять по пробитию дна
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6
Олег Мех 16 минут назад
272,6 млрд. : 52 832....Это 5 с лишним млн. за авто, что-ли ? Что-то дороговато за Ладу или Джили
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2k
O.Bender1 19 минут назад
В среднем один авто стоил 5 160 000 руб. 52 832 новых автомобиля, на 272,6 млрд рублей.
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599
ruslan d 37 минут назад
В СССР (70/80/90) люди вообще только на отечественных машинах гоняли , за редким исключением .
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5k
workmen77 50 минут назад
Хороши рекорды, ничего не скажешь. Стать безальтернативным рынком сбыта китайского хлама.
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5k
Александр 54 минуты назад
Купи говно...
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