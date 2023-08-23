Российский авторынок ставит рекорд за рекордом

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Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России (АЕБ) обнародовал данные, согласно которым рынок новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России в июле этого года вырос на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В июле 2023 года в России было продано 52 832 новых автомобиля, на покупку которых россияне потратили 272,6 млрд рублей. Это в 3 с лишним раза больше, чем в июле прошлого года.
Кроме этого был обновлен рекорд. За последние два года это рекордная сумма, потраченная гражданами на покупку новых автомобилей.
Лидером продаж на отечественном авторынке является «Лада». В июле было продано 27,4 тысяч автомобилей. Далее идет бренд Chery, автомобили которого были проданы в количестве 10,7 тысяч штук. На третьем месте расположился Geely (8,8 тыс. машин).
Кроме этого был обновлен рекорд. За последние два года это рекордная сумма, потраченная гражданами на покупку новых автомобилей.
Лидером продаж на отечественном авторынке является «Лада». В июле было продано 27,4 тысяч автомобилей. Далее идет бренд Chery, автомобили которого были проданы в количестве 10,7 тысяч штук. На третьем месте расположился Geely (8,8 тыс. машин).
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Метки: Автовсячина авто автомир автомобили машина
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ну а с суммой продаж - цены выросли, вот и суммы продаж выросли.