Российский авторынок ставит рекорд за рекордом

В июле 2023 года в России было продано 52 832 новых автомобиля, на покупку которых россияне потратили 272,6 млрд рублей. Это в 3 с лишним раза больше, чем в июле прошлого года.



Кроме этого был обновлен рекорд. За последние два года это рекордная сумма, потраченная гражданами на покупку новых автомобилей.



Лидером продаж на отечественном авторынке является «Лада». В июле было продано 27,4 тысяч автомобилей. Далее идет бренд Chery, автомобили которого были проданы в количестве 10,7 тысяч штук. На третьем месте расположился Geely (8,8 тыс. машин).