Обновлённый Kia Sorento представили официально

Под конец июля 2023 года Kia поделилась несколькими снимками обновлённой версии кроссовера Sorento, не предоставив почти никаких подробностей о рестайлинге. Теперь же вседорожник представлен официально, и помимо посвежевшей внешности, слегка напоминающей Kia EV9 и Telluride, автомобиль получил целый ряд новых функций и, возможно, лишился атмосферного мотора.



На опубликованных ранее снимках салона можно было заметить, что вместо раздельных дисплеев на передней панели Sorento появился изогнутый планшет. В этом кластере объединены 12.3-дюймовые экраны цифровой приборки и новой медиасистемы, поддерживающей теперь обновление «по воздуху». В дорогих версиях Sorento будет комплектоваться ещё и 10-дюймовым проекционным дисплеем.



Внимания также заслуживает иной, более компактный, пульт управления климатической установкой, сканер отпечатка пальца, встроенный видеорегистратор с камерами, направленными вперёд и назад, цифровое зеркало заднего вида и возможность использования смартфона в качестве ключа.



Заявленная моторная гамма модели состоит из турбодизеля 2.2 на 194 силы, бензинового турбомотора 2.5 на 281 силу и гибридной силовой установки на базе 180-сильного двигателя 1.6 и 60-сильного электромотора. Примечательно, что в Kia не упомянули старый 2.5-литровый атмосферник, которым Sorento комплектуется, к примеру, в Казахстане. Исключат ли его из линейки, пока не ясно. Предполагается, что на сегодняшний день озвучены только силовые агрегаты для корейской версии, а об экспортной машине и её характеристиках расскажут позже.



В Южной Корее продажи обновлённого Kia Sorento стартуют уже со дня на день, тогда как за рубеж поставлять кроссовер должны начать до конца 2023 года.