Обновлённый Kia Sorento представили официально

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Летом компания KIA уже публиковала фотографии свежей версии кроссовера Sorento, не предоставив почти никаких подробностей об автомобиле. Теперь же его представили официально, и помимо посвежевшей внешности, автомобиль получил целый ряд новых функций. Встроенный видеорегистратор, цифровой ключ, биометрическая идентификация и старт продаж в Корее со дня на день.
Под конец июля 2023 года Kia поделилась несколькими снимками обновлённой версии кроссовера Sorento, не предоставив почти никаких подробностей о рестайлинге. Теперь же вседорожник представлен официально, и помимо посвежевшей внешности, слегка напоминающей Kia EV9 и Telluride, автомобиль получил целый ряд новых функций и, возможно, лишился атмосферного мотора.
На опубликованных ранее снимках салона можно было заметить, что вместо раздельных дисплеев на передней панели Sorento появился изогнутый планшет. В этом кластере объединены 12.3-дюймовые экраны цифровой приборки и новой медиасистемы, поддерживающей теперь обновление «по воздуху». В дорогих версиях Sorento будет комплектоваться ещё и 10-дюймовым проекционным дисплеем.
Внимания также заслуживает иной, более компактный, пульт управления климатической установкой, сканер отпечатка пальца, встроенный видеорегистратор с камерами, направленными вперёд и назад, цифровое зеркало заднего вида и возможность использования смартфона в качестве ключа.
Заявленная моторная гамма модели состоит из турбодизеля 2.2 на 194 силы, бензинового турбомотора 2.5 на 281 силу и гибридной силовой установки на базе 180-сильного двигателя 1.6 и 60-сильного электромотора. Примечательно, что в Kia не упомянули старый 2.5-литровый атмосферник, которым Sorento комплектуется, к примеру, в Казахстане. Исключат ли его из линейки, пока не ясно. Предполагается, что на сегодняшний день озвучены только силовые агрегаты для корейской версии, а об экспортной машине и её характеристиках расскажут позже.
В Южной Корее продажи обновлённого Kia Sorento стартуют уже со дня на день, тогда как за рубеж поставлять кроссовер должны начать до конца 2023 года.
На опубликованных ранее снимках салона можно было заметить, что вместо раздельных дисплеев на передней панели Sorento появился изогнутый планшет. В этом кластере объединены 12.3-дюймовые экраны цифровой приборки и новой медиасистемы, поддерживающей теперь обновление «по воздуху». В дорогих версиях Sorento будет комплектоваться ещё и 10-дюймовым проекционным дисплеем.
Внимания также заслуживает иной, более компактный, пульт управления климатической установкой, сканер отпечатка пальца, встроенный видеорегистратор с камерами, направленными вперёд и назад, цифровое зеркало заднего вида и возможность использования смартфона в качестве ключа.
Заявленная моторная гамма модели состоит из турбодизеля 2.2 на 194 силы, бензинового турбомотора 2.5 на 281 силу и гибридной силовой установки на базе 180-сильного двигателя 1.6 и 60-сильного электромотора. Примечательно, что в Kia не упомянули старый 2.5-литровый атмосферник, которым Sorento комплектуется, к примеру, в Казахстане. Исключат ли его из линейки, пока не ясно. Предполагается, что на сегодняшний день озвучены только силовые агрегаты для корейской версии, а об экспортной машине и её характеристиках расскажут позже.
В Южной Корее продажи обновлённого Kia Sorento стартуют уже со дня на день, тогда как за рубеж поставлять кроссовер должны начать до конца 2023 года.
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