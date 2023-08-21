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Обновлённый Kia Sorento представили официально

Обновлённый Kia Sorento представили официально

Автор:
21 августа 2023 13:48
Сообщество : Автомир
Метки: Kia   Sorento   Автовсячина   Корея   авто   автомир   автомобили   кроссовер   машина   
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Летом компания KIA уже публиковала фотографии свежей версии кроссовера Sorento, не предоставив почти никаких подробностей об автомобиле. Теперь же его представили официально, и помимо посвежевшей внешности, автомобиль получил целый ряд новых функций. Встроенный видеорегистратор, цифровой ключ, биометрическая идентификация и старт продаж в Корее со дня на день.
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Метки: Kia   Sorento   Автовсячина   Корея   авто   автомир   автомобили   кроссовер   машина   
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1  комментарий
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krivsan 2 часа назад
свистоперделок много??,сколько движок выходит?как по кузову?,продолжайте наблюдать,если чо беру билет в корею,через казахстан
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