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Pagani Zonda принадлежавший чемпиону Формулы-1 снова попал в ДТП

Pagani Zonda принадлежавший чемпиону Формулы-1 снова попал в ДТП

Автор:
21 августа 2023 16:04
Сообщество : Автомир
Метки: Pagani   Zonda   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   суперкар   
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Уникальный суперкар Pagani Zonda 760 LH, построенный по заказу семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона, серьёзно пострадал в ДТП. Уже не первая аваримя в своей биографии. Нынешний владелец купе не справился с управлением, разогнавшись в туннеле в Уэльсе, и врезался в стену. Водитель при этом не пострадал.
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Метки: Pagani   Zonda   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   суперкар   
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2  комментария
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Наблюдатель 39 минут назад
Обычно это называется, не можешь срать, не мучай жопу...
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Ухалус Посовиномус 18 минут назад
Пагани мащин слющай, э?
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Добрый Бабайка

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