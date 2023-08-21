Pagani Zonda принадлежавший чемпиону Формулы-1 снова попал в ДТП

Зонды серии 760 оснащаются форсированным до 760 л.с. и 780 Нм 7,3-литровым двигателем V12 от Mercedes-AMG. Компания Горацио Пагани построила считанные единицы таких машин, причём некоторые — не с нуля, а на шасси более ранних Zonda, пострадавших в авариях и затем восстановленных на заводе. Хэмилтон приобрёл суперкар, к названию которого добавил собственные инициалы, в 2014 году. Причём он первым заказал суперкар с обычной «механикой» вместо стандартной секвентальной коробки. Позднее по его примеру выпустили ещё несколько автомобилей с МКП, включая самый первый родстер 760 и купе Zonda Fantasma Evo.



Уже в 2015 году знаменитый гонщик попал в небольшое ДТП в Монако. Позднее он жаловался журналистам, что суперкар отлично звучит, но ужасно управляется. В общей сложности Zonda 760 LH принадлежала оригинальному владельцу около семи лет и проехала за это время менее 1000 километров. Нынешний приобрёл её в конце 2021-го, по некоторым данным, за 10 миллионов евро. Сообщается, что, проезжая туннель в городе Конуи, он излишне увлёкся педалью акселератора. В результате были повреждены кузовные панели и обе подвески. Фары разбились, ветровое стекло пошло трещинами. Машина на снимках выглядит подлежащей восстановлению, но оно явно будет недешёвым.



Чуть менее года назад в Хорватии разбили ещё более крутую Зонду — HP Barchetta. Таких собрали только три штуки, одну — лично для Горацио Пагани. В этой модификации тот же мотор V12 настроен на 800 л.с. и 850 Нм, клиентские экземпляры стоили не менее 15 миллионов долларов.