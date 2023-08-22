Автотор презентовал флагманский кроссовер SWM G05 Pro

Автозавод «Автотор» на выставке MIMS показал модельную линейку итало-китайского бренда SWM. В частности, вживую представили флагманский кроссовер под названием G05 Pro. Старт реализации трех запланированных для отечественного авторынка моделей автозавод планирует на сентябрь этого года.



Иномарка SWM G05 Pro представляет собой паркетник с чертами минивэна. Длина его кузова составила 4,8 метра, где могут быть размещены пять и семь пассажирских мест, багажное отделение на 470 л. Внешность отличает брутальная радиаторная решетка и тачскрин на 12 дюймов.



В списке возможностей модели есть: климатическая установка, камера заднего вида, раскладывающиеся спинки сидений последнего ряда, четыре подушки безопасности, перечень современных водительских ассистентов.



Под капотом находится полуторалитровый турбированный мотор мощностью на 138 «лошадей» в паре с роботизированной коробкой передач на семь ступеней. На каждую сотню километров пробега он тратит 8,9 л.



Ожидается, что новинки бренда будут стоить от 2 до 3 млн рублей.



Опытное производство иномарок компании SWM на предприятии «Автоторе» начали ещё в середине минувшей весны. Автозавод и концерн Shineray, которое владеет брендом, намерено расширять масштабы локализации сборки автомашин вплоть до применения запчастей отечественного производства и перехода к сборочному процессу по полному циклу со сваркой и окраской кузовов.