Автотор презентовал флагманский кроссовер SWM G05 Pro

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Представители производственной площадки «Автотор» показали флагман китайской марки SWM на автосалоне в Москве. Эту модель намерены поставить на сборочный конвейер.
Автозавод «Автотор» на выставке MIMS показал модельную линейку итало-китайского бренда SWM. В частности, вживую представили флагманский кроссовер под названием G05 Pro. Старт реализации трех запланированных для отечественного авторынка моделей автозавод планирует на сентябрь этого года.
Иномарка SWM G05 Pro представляет собой паркетник с чертами минивэна. Длина его кузова составила 4,8 метра, где могут быть размещены пять и семь пассажирских мест, багажное отделение на 470 л. Внешность отличает брутальная радиаторная решетка и тачскрин на 12 дюймов.
В списке возможностей модели есть: климатическая установка, камера заднего вида, раскладывающиеся спинки сидений последнего ряда, четыре подушки безопасности, перечень современных водительских ассистентов.
Под капотом находится полуторалитровый турбированный мотор мощностью на 138 «лошадей» в паре с роботизированной коробкой передач на семь ступеней. На каждую сотню километров пробега он тратит 8,9 л.
Ожидается, что новинки бренда будут стоить от 2 до 3 млн рублей.
Опытное производство иномарок компании SWM на предприятии «Автоторе» начали ещё в середине минувшей весны. Автозавод и концерн Shineray, которое владеет брендом, намерено расширять масштабы локализации сборки автомашин вплоть до применения запчастей отечественного производства и перехода к сборочному процессу по полному циклу со сваркой и окраской кузовов.
Иномарка SWM G05 Pro представляет собой паркетник с чертами минивэна. Длина его кузова составила 4,8 метра, где могут быть размещены пять и семь пассажирских мест, багажное отделение на 470 л. Внешность отличает брутальная радиаторная решетка и тачскрин на 12 дюймов.
В списке возможностей модели есть: климатическая установка, камера заднего вида, раскладывающиеся спинки сидений последнего ряда, четыре подушки безопасности, перечень современных водительских ассистентов.
Под капотом находится полуторалитровый турбированный мотор мощностью на 138 «лошадей» в паре с роботизированной коробкой передач на семь ступеней. На каждую сотню километров пробега он тратит 8,9 л.
Ожидается, что новинки бренда будут стоить от 2 до 3 млн рублей.
Опытное производство иномарок компании SWM на предприятии «Автоторе» начали ещё в середине минувшей весны. Автозавод и концерн Shineray, которое владеет брендом, намерено расширять масштабы локализации сборки автомашин вплоть до применения запчастей отечественного производства и перехода к сборочному процессу по полному циклу со сваркой и окраской кузовов.
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Метки: SWM Автовсячина Автотор Калининград Китай Россия авто автомир автомобили завод кроссовер машина
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