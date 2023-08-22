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Автотор презентовал флагманский кроссовер SWM G05 Pro

Автотор презентовал флагманский кроссовер SWM G05 Pro

Автор:
22 августа 2023 17:00
Сообщество : Автомир
Метки: SWM   Автовсячина   Автотор   Калининград   Китай   Россия   авто   автомир   автомобили   завод   кроссовер   машина   
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Представители производственной площадки «Автотор» показали флагман китайской марки SWM на автосалоне в Москве. Эту модель намерены поставить на сборочный конвейер.

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Метки: SWM   Автовсячина   Автотор   Калининград   Китай   Россия   авто   автомир   автомобили   завод   кроссовер   машина   
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2  комментария
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24k
Тигран Саркисян Час назад
Да как ты заеманал с этим китайским ширпотребом.
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14k
Kostick 58 минут назад
138 китайских турбопони на такой сарай? да это почти ракета получится!))
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