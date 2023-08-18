Один летит, другая бежит. Хорошо, хоть жива осталась

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15 августа в Азове, Ростовской области, на пересечении улиц Измайлова и Ленина 49–летний водитель микроавтобуса Opel сбил 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Школьницу с травмами доставили в больницу. Момент наезда запечатлел видеорегистратор очевидца.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина пешехода сбили пешеходный переход
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И когда эти мягкие поймут, что машина не @бёт, а давит?! Ну никто не успеет остановить пару тонн, если в паре метров такое чучело выскакивает из кустов. Ну остановись на секунду, посмотри по сторонам!... Эх!...