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Один летит, другая бежит. Хорошо, хоть жива осталась

Один летит, другая бежит. Хорошо, хоть жива осталась

Автор:
18 августа 2023 09:58
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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15 августа в Азове, Ростовской области, на пересечении улиц Измайлова и Ленина 49–летний водитель микроавтобуса Opel сбил 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Школьницу с травмами доставили в больницу. Момент наезда запечатлел видеорегистратор очевидца.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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10  комментариев
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54k
dima423 2 часа назад
окуенно побежала)) прямо за премией Дарвина)
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907
Sexxxton 11 минут назад
Взрослые проходят специальное обучение на вождение автомобилем, где объясняют все нюансы движения и опасности, которые могут случится. Опыт вождения, даёт возможность предугадывать и предотвращать подобные, легко читаемые ситуации. Прочный корпус авто, внушает ложное чувство надёжности и безопасности в любых ситуациях. Дети не сталкиваются с подобными стрессовыми ситуациями в жизни. Они не могут адекватно реагировать. Почему должно смущать кого либо, что она импульсивно побежала? Ах, она не посмотрела по сторонам и поэтому заслужила такой исход? Так все дети рассеяны, мысли летают где угодно, думают о чём угодно, это нормально для детей. Взрослые мыслят категорией взрослых и думают что дети всегда должны поступать так же. Так не бывает. Водитель сидит в броне автомобиля и обязан быть внимательным. Тут нет отговорок.
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2k
Duke_kir 41 минуту назад
знатно головой приложилась об асфальт
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16k
ss Час назад
Вот жеж!... Дурёха...
И когда эти мягкие поймут, что машина не @бёт, а давит?! Ну никто не успеет остановить пару тонн, если в паре метров такое чучело выскакивает из кустов. Ну остановись на секунду, посмотри по сторонам!... Эх!...
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10k
Борис Карабанов Час назад
Странно, даже никто не поднял и не попытался поставить на ноги.
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