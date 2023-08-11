Водитель на мерседесе прокатил на капоте человека, мешавшего ехать по обочине

На въезде в Тверь со стороны Константиновского карьера активисту ЛГБТ-движения на Мерседесе, который ехал по обочине и поднимал пыль, преградил путь автомобиль Опель. Активист подошёл к Опелю и попытался вытащить водителя через окно, а затем пнул ногой в заднюю дверь машины обидчика. Пострадавший водитель вышел из машины, чтобы осмотреть повреждения. Водитель Мерседеса не придумал ничего лучшего, чем прокатить водителя Опеля на капоте, а затем скрылся с места происшествия по встречной обочине. Потерпевший обратился в полицию.

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