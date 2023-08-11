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Водитель на мерседесе прокатил на капоте человека, мешавшего ехать по обочине

Водитель на мерседесе прокатил на капоте человека, мешавшего ехать по обочине

Автор:
11 августа 2023 09:28
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   ЛГБТ   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   обочечник   
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На въезде в Тверь со стороны Константиновского карьера активисту ЛГБТ-движения на Мерседесе, который ехал по обочине и поднимал пыль, преградил путь автомобиль Опель. Активист подошёл к Опелю и попытался вытащить водителя через окно, а затем пнул ногой в заднюю дверь машины обидчика. Пострадавший водитель вышел из машины, чтобы осмотреть повреждения. Водитель Мерседеса не придумал ничего лучшего, чем прокатить водителя Опеля на капоте, а затем скрылся с места происшествия по встречной обочине. Потерпевший обратился в полицию.

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Метки: Видео   ДТП   ЛГБТ   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   обочечник   
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11  комментариев
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11k
Мафусаил 2 часа назад
Когда ЛГБТешник спешит к своему парню.....
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7k
tamin 24 минуты назад
душевный человек. А мог бы и бритовкой по глазам
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108
Радист Час назад
Тверь...
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33k
albedo 2 часа назад
Надо больше камер.
В Москве как появились камеры контроля обочины - сразу исчезли обочечники.
Потому что каждый снимок 1500 рублей.
3 камеры проехал - 4500 отдай.
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7k
rutt 2 часа назад
Так а вернулся зачем, извиниться?
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Дальнобой

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