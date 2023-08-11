Водитель на мерседесе прокатил на капоте человека, мешавшего ехать по обочине

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На въезде в Тверь со стороны Константиновского карьера активисту
ЛГБТ-движения на Мерседесе, который ехал по обочине и поднимал пыль, преградил путь автомобиль Опель. Активист подошёл к Опелю и попытался вытащить водителя через окно, а затем пнул ногой в заднюю дверь машины обидчика. Пострадавший водитель вышел из машины, чтобы осмотреть повреждения. Водитель Мерседеса не придумал ничего лучшего, чем прокатить водителя Опеля на капоте, а затем скрылся с места происшествия по встречной обочине. Потерпевший обратился в полицию.
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В Москве как появились камеры контроля обочины - сразу исчезли обочечники.
Потому что каждый снимок 1500 рублей.
3 камеры проехал - 4500 отдай.
Но дело в том, что везде их ставить и не нужно. Начать нужно с тех мест, где часто возникают пробки (такие проблемные участки хорошо известны и ГИБДД и водителям). В этих местах пробки только усугубляются обоченниками.
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Как показывает опыт Казани и Москвы - обилие камер делает водителей идеальными.
Все вдруг начинают соблюдать ПДД, количество везущих "рожающих" с нарушением ПДД в этих городах резко сократилось (сарказм)