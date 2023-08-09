Наехал на сбитого лося и перевернулся

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Поздней ночью 30 июля на трассе в Ярославской области недалеко от села Деболовское кроссовер Хундай, в котором находились дети, наехал на лежащего на дороге лося и перевернулся. К счастью, никто в результате происшествия не пострадал.
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