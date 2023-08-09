FISHKINET
Сообщество Аварии 6973 поста • 555 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Наехал на сбитого лося и перевернулся

Наехал на сбитого лося и перевернулся

Автор:
09 августа 2023 10:39
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   лось   машина   
1102
2
1
Поздней ночью 30 июля на трассе в Ярославской области недалеко от села Деболовское кроссовер Хундай, в котором находились дети, наехал на лежащего на дороге лося и перевернулся. К счастью, никто в результате происшествия не пострадал.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   лось   машина   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
79k
Доктор Джонс 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Garpia121 44 минуты назад
Бедный лось, он еще живой после такого, мучается.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
kuchipachi Час назад
интересно, куда делся тот, кто сбил лося? там, наверное, от машины мало чего спереди осталось то. а вообще лось мог бы и знак аварийной остановки выставить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
МихА Час назад
Мужику вышедшему из машину надо было сделать так.
Приземлился почти удачно)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

23365



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Набирающие популярность в сообществах
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Люди встречаются, люди влюбляются, женятся
Люди встречаются, люди влюбляются, женятся
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Во мне живёт два волка

Лучшие демотиваторы
Баба без задницы как село без церкви

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#автомир#ДТП#позитив#США#знаменитости#интересное#дети#Прошлое
#Юмор#автомобили#Прикол#аварии#авто аварии#Автовсячина#кино#сарказм#задержание#улыбнуло
#животные#люди#в мире#забавно#интересно#подборка#факты#полиция#новости#собака
Поскользнулся, упал, очнулся – гипс Поскользнулся, упал, очнулся – гипс В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых

На что жалуетесь?

Вернуться