Велосипедист нарушил ПДД и попал под колёса автомобиля

Вечером 10 августа в поселке Яблоновском 23-летняя местная жительница, двигаясь по главной дороге на автомобиле Опель наехала на 14-летнего велосипедиста, который выехал в нарушение правил дорожного движения со второстепенной дороги. Подростка с различными травмами доставили в детскую краевую клиническую больницу города Краснодара.

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