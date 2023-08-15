Велосипедист нарушил ПДД и попал под колёса автомобиля

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Вечером 10 августа в поселке Яблоновском 23-летняя местная жительница, двигаясь по главной дороге на автомобиле Опель наехала на 14-летнего велосипедиста, который выехал в нарушение правил дорожного движения со второстепенной дороги. Подростка с различными травмами доставили в детскую краевую клиническую больницу города Краснодара.
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