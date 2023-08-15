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Велосипедист нарушил ПДД и попал под колёса автомобиля

Велосипедист нарушил ПДД и попал под колёса автомобиля

Автор:
15 августа 2023 11:10
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   велосипед   машина   
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Вечером 10 августа в поселке Яблоновском 23-летняя местная жительница, двигаясь по главной дороге на автомобиле Опель наехала на 14-летнего велосипедиста, который выехал в нарушение правил дорожного движения со второстепенной дороги. Подростка с различными травмами доставили в детскую краевую клиническую больницу города Краснодара.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   велосипед   машина   
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6  комментариев
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2k
rudenkov 2 часа назад
"попал под колёса автомобиля". Скорее на капот и лобовое стекло.
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2k
mikhanych 43 минуты назад
со второстепенной, по встречной обочине, в темное время суток без световых приборов, выскочил из-за угла... да он не просто рорал, он охотился на этот автомобиль
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21k
Davy Jones 45 минут назад
В пос. Октябрьском пациент под препаратами кинулся под машину, да так, что аж мозги в салон залетели, а тут вЫлЫсЫпЫдЫст
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606
povelitel3d Час назад
Как внезапно, даже не побоялся взгляда и грозного вида велосипедиста...
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6k
livaneth 2 часа назад
Кстати, территория посёлка и зона действия знака "ограничение скорости".
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