На ровном месте угробил 4 автомобиля

В Казани на улице Четаева водитель БМВ не справился с управлением на прямой дороге и влетел в несколько припаркованных автомобилей. По сообщениям очевидцев - водитель был пьян. Очевидцы в соцсетях пишут, что мужчина был пьян. Как итог пострадали два БМВ, Мерседес, Тойота Рав4.

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