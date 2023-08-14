FISHKINET
Сообщество Аварии 6993 поста • 555 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
На ровном месте угробил 4 автомобиля

На ровном месте угробил 4 автомобиля

Автор:
14 августа 2023 10:34
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   
814
2
1
В Казани на улице Четаева водитель БМВ не справился с управлением на прямой дороге и влетел в несколько припаркованных автомобилей. По сообщениям очевидцев - водитель был пьян. Очевидцы в соцсетях пишут, что мужчина был пьян. Как итог пострадали два БМВ, Мерседес, Тойота Рав4.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: BMW   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

24079



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Норвежская альпинистка не помогла умирающему проводнику и продолжила восхождение к вершине K2
Норвежская альпинистка не помогла умирающему проводнику и продолжила восхождение к...
Докатался: жители Еревана добились отмены концерта Little Big и потребовали наказать Прусикина*
Докатался: жители Еревана добились отмены концерта Little Big и потребовали наказать...
Набирающие популярность в сообществах
Самые странные виды спорта
Самые странные виды спорта
Было у царя три сына
Было у царя три сына
Samsung Galaxy Z Fold5 оказался прочнее, чем казался на первый взгляд (видео)
Samsung Galaxy Z Fold5 оказался прочнее, чем казался на первый взгляд (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Я теперь тоже хочу

Лучшие демотиваторы
Баба без задницы как село без церкви

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#ДТП#аварии#криминал#авто аварии#добро#милота#Приморье#Девушка
#люди#СССР#Прикол#автомобили#новости#автомир#забавно#наводнение#Россия#интересное
#Юмор#история#машина#интересно#США#подборка#картинки#сарказм#в мире#мигрант
Samsung Galaxy Z Fold5 оказался прочнее, чем казался на первый взгляд (видео) Samsung Galaxy Z Fold5 оказался прочнее, чем казался на первый взгляд (видео) Авария дня. Крутанул рулём и убил всю семью Авария дня. Крутанул рулём и убил всю семью Ехал по встречной и подбил мотоциклиста без прав Ехал по встречной и подбил мотоциклиста без прав Авария дня. Отказавшие тормоза стали причиной страшной аварии Авария дня. Отказавшие тормоза стали причиной страшной аварии Лошади на дороге спровоцировали смертельное ДТП Лошади на дороге спровоцировали смертельное ДТП Грузовик без тормозов устроил массовое ДТП во Владивостоке Грузовик без тормозов устроил массовое ДТП во Владивостоке

На что жалуетесь?

Вернуться