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Заднеприводный на BMW устроил ДТП

Заднеприводный на BMW устроил ДТП

Автор:
15 августа 2023 12:15
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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В Пскове водитель BMW, видимо, решил дрифтануть, но получилось только обгадиться и испортить настроение другому водителю.
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Метки: BMW   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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5  комментариев
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29k
Serg2001 Час назад
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1k
Алексей 5 минут назад
На пустом месте.
У него резина что ли в смазке?
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8k
Крайняя плоть Суслова Полчаса назад
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598
ruslan d 44 минуты назад
перегазовка на мокром асфальте ?
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21k
Davy Jones 49 минут назад
В Краснодаре тоже, только на красной бэхе, у них там эпидемия
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