Заднеприводный на BMW устроил ДТП

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В Пскове водитель BMW, видимо, решил дрифтануть, но получилось только обгадиться и испортить настроение другому водителю.
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Метки: BMW Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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