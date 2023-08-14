Представлена Shelby Cobra с карбоновым кузовом и двигателем на 1000 л.с.

Полное название этой машины — Diamond Edition 1965 Shelby Cobra — является отсылкой к бриллиантовому юбилею исходной «Кобры». Родстер получил пространственный трубчатый каркас, кузов из углепластика и регулируемые гоночные подвески с толкающими штангами. Внешние панели весят только 39,9 кг, снаряжённая масса спорткара, по оценке разработчиков, не должна превысить 1043 кг. Он ездит на 18-дюймовых кованых дисках, обутых в разноразмерные шины. За торможение отвечают 355-миллиметровые перфорированные диски Baer с шестипоршневыми суппортами спереди и четырёхпоршневыми сзади.



В движение новинку приводит пятилитровый V8 Gen3 Coyote Aluminator от Ford Racing с механическим нагнетателем Magnuson и блоком управления MoTeC. Он развивает около 1014 л.с. и 1016 Нм и сочетается с шестиступенчатой «механикой» Tremec. Для двигателя и трансмиссии предусмотрена гоночная система охлаждения. Заявленное время разгона до 60 миль в час (97 км/ч) — 3,9 секунды, максимальная скорость — 306 км/ч.



Допуска на обычные дороги у такого родстера нет. Согласно официальному сайту Shelby, цены на карбоновую «Кобру» начинаются с 1,2 миллиона долларов.