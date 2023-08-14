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Представлена Shelby Cobra с карбоновым кузовом и двигателем на 1000 л.с.

Представлена Shelby Cobra с карбоновым кузовом и двигателем на 1000 л.с.

Автор:
14 августа 2023 13:40
Сообщество : Автомир
Метки: Ford   Shelby   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   рестмод   
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Американская фирма Classic Recreations по лицензии компании Shelby American выпустит современную версию классического родстера Shelby Cobra. Правда тираж будет ограничен всего десятью экземплярами.
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Метки: Ford   Shelby   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   рестмод   
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