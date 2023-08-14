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Для любителей автопутешествий по России заработало новое приложение

Для любителей автопутешествий по России заработало новое приложение

Автор:
14 августа 2023 15:44
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   путешествие   путешествие на авто   туризм   
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Для россиян запустили новый мобильный ассистент под названием «Горизонты России: Поехали с нами!». При выстраивании маршрута путешествия он демонстрирует пользователям всё, что может пригодиться при движении по трассе.

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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   путешествие   путешествие на авто   туризм   
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6  комментариев
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15k
banzai7 2 часа назад
Чёт не нашёл его. Где качать?
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50k
turyst 58 минут назад
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2k
Владимир Час назад
Где регионы Сибири и Дальнего Востока? Или по версии создателей мобильного ассистента Россия состоит из нескольких регионов европейской части?
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