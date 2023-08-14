Для любителей автопутешествий по России заработало новое приложение

Новинка для туристов считается не просто картой или навигационным комплексом. Сервис позиционируют в роли личного ассистента, который при нажатии одной кнопки выстраивает траекторию движения по привлекательным для путешественников достопримечательностям и в режиме онлайн выведет на дисплей по пути следования всё, что может пригодиться во время поездки на дальние расстояния.



При перемещении по стране на большие расстояния пригодится и поиск сервисов по обслуживанию и ремонту машин, и места общепита, и магазины, отели, турбазы, а также детские площадки. К этой программе в первую очередь присоединилась российская столица, куда 25% туристов добираются на своих автомашинах.



"Пользователи сервиса смогут получить выгоду при бронировании мест отдыха, если станут участниками программы лояльности «Семейная команда». Автопутешественникам также предложат бонусы на заправках «Роснефти»."



Этот сервис в скором времени заработает в Тульской, Новгородской, Воронежской, Липецкой, Ленинградской и Архангельской областях.