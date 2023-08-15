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Aston Martin представил кабриолет DB12 Volante с максимальной скоростью 325 км/ч

Aston Martin представил кабриолет DB12 Volante с максимальной скоростью 325 км/ч

Автор:
15 августа 2023 18:12
Сообщество : Автомир
Метки: Aston Martin   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   кабриолет   машина   
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Британская компания Aston Martin представила новый спортивный кабриолет DB12 Volante, продажи которого начнутся в ближайшее время. Версия получила тканевую крышу с восемью слоями изоляции и максимальную скорость как у купе — 325 км/ч.
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Метки: Aston Martin   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   кабриолет   машина   
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4  комментария
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32k
Ego sum qui sum 48 минут назад
внешность уже 20 лет не меняют
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3k
Владимир 19 минут назад
Совершенен!
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52k
stabskapitan 39 минут назад
А зачем такая скорость, просто интересно, есть ли такие трассы в мире где ограничение в 300 км/ч есть (кроме гоночных)?
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10k
Бритва 2 часа назад
дизайн не очень.
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