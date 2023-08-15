Aston Martin представил кабриолет DB12 Volante с максимальной скоростью 325 км/ч

Электропривод крыши можно активировать при скорости до 50 км/ч. Опускается она за 14 секунд, поднимается — за 16 секунд. Помимо этого, владелец сможет активировать механизм удалённо, если находится на расстоянии до двух метров.



По умолчанию британцы будут использовать ткань чёрного цвета, но клиенты получат возможность заказать красную, синюю или чёрно-серебристую крышу.



Автомобиль оснащается 4,0-литровым твин-турбо V8 мощностью 671 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. Работая в связке с восьмиступенчатым «автоматом» и электронным задним дифференциалом повышенного трения, до 100 км/ч модель разгоняется за 3,7 секунды — это всего на десятую долю медленнее по сравнению с купе.



Модель обзаведётся карданом из углеволокна, 400-миллиметровыми передними тормозными дисками и 360-миллиметровыми задними, а также 21-дюймовыми коваными колёсными дисками с шинами Michelin Pilot Sport 5.



В салоне появится новый мультимедийный комплекс с экраном диагональю 10,25 дюймов, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также акустикой Bowers & Wilkins с 11 динамиками и мощностью 1170 Вт.



Производство Aston Martin DB12 Volante стартует в третьем квартале на заводе в Монтерее. Первые кабриолеты покупатели начнут получать в четвёртом квартале 2023-го.