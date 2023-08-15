Лопнувшая шина привела к аварии редкого автомобиля

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С момента начала разрыва покрышки заднего левого колеса с последующим разворотом машины против хода движения и улётом в кювет проходит всего несколько секунд, на которых прекрасно отслеживается динамика опасного процесса, когда лопается ведущее колесо. Сообщается, что водитель остался жив.Шина оказалась Сooper Cobra Radial GT, далеко не современная всесезонка. Производятся они по сей день под диски R14 и R15 и продаются в США по цене от 129 долларов за штуку. Вдобавок фирма их позиционирует именно для классических автомобилей. С одной стороны, нельзя утверждать, что именно из-за старости резины она и пошла на выстрел, ведь покрышка могла быть и купленной вчера. Но в отзывах на «Амазоне», а их там более 1800, можно найти замечания от автовладельцев, которые могут пролить свет на причину взрыва колеса. В основном это шишки на боковинах, хотя на шинах пробежали всего-то 1000–2000 миль.С другой стороны, упоминается быстрое высыхание резины, проявляющееся в виде трещин даже за год эксплуатации. Ну и исключить тот факт, что имеют место повреждения наружного слоя при проезде по ямам и неосторожной парковке, нельзя. В итоге незначительные на первый взгляд порезы могут оказаться роковыми при движении на скорости, когда структура шины испытывает нагрев и сильное воздействие центробежных сил.Словом, проверяйте состояние своих шин перед поездками. Даже по городу. Даже если они новые.