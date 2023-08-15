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Лопнувшая шина привела к аварии редкого автомобиля

Лопнувшая шина привела к аварии редкого автомобиля

Автор:
15 августа 2023 17:07
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   колесо   машина   шина   
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Боковая наружная камера Tesla Model 3, следовавшей по шоссе в штате Огайо, зафиксировала аварию довольно редкого автомобиля — английского Triumph TR7. Четырёхметровый родстер с приводом на задние колёса выпускался концерном British Leyland во второй половине 1970-х, являясь аналогом таких известных спорткупе, как Porsche 914 или Datsun 240Z. Увидеть его сейчас в Штатах само по себе удивительное зрелище, а стать свидетелем крушения — вдвойне.

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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   колесо   машина   шина   
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1  комментарий
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23k
Кура́тор 5 минут назад
"спал" за рулем

"будучи" в сильном заносе , даже руль не повернул
а продолжал движение прямо
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