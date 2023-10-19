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Что ни день, то находка. В Германии нашли заброшенный автосалон Ford с новыми машинами из 1980-х

Что ни день, то находка. В Германии нашли заброшенный автосалон Ford с новыми машинами из 1980-х

Автор:
19 октября 2023 14:30
Сообщество : Автомир
Метки: Ford   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   автосалон   капсула времени   машина   находка   
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В немецком Ингольштадте находится заброшенный дилерский центр Ford. В его шоуруме до сих пор выставлены новые машины, выпущенные в середине 1980-х годов. Хотели бы приобрести такой автомобиль?

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Метки: Ford   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   автосалон   капсула времени   машина   находка   
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11  комментариев
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3k
Сергей 3 часа назад
Что значит нашли? Шли такие по улице и нашли. Может быть судебные тяжбы не позволяли туда лезть?
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285
Dupych 5 минут назад
Какой же у них офигенский немецкий воздух в колесах.
А немецкая резина настолько хорошая, что даже в нипелях не рассохлась.
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35k
koleos72 Полчаса назад
Это сорок лет ни кто не платил налог на землю, комуналку, страховку, пожарным, охранникам и ещё туеву хучу обязаловок?! Или столько лет платили ни за что?!

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7k
Marlboro 57 минут назад
"на первичный учёт столь старые и неэкологичные модели нельзя." неправда. Поставить можно на учет как историческую машину. Раньше это было 30 лет, теперь вроде планку подняли. С 80 года уже 40 лет прошло. Машина в идеальном состоянии, даже TÜV/DEKRA отчет надо сделать формально.
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3k
SmartCat101 Час назад
о как!!!
и шины не спустили за 37 лет и даже машины пылью не покрылись !!!! ага конечно!
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62k
Андрей Час назад
Это офигенные автомобили. Без всяких катализаторов и прочей ерундистики. Времена движков миллионников.
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11k
Том Сойер 2 часа назад
Ага, столько лет - и они без видимой пыли на кузове стоят.... Не говоря уже о колёсах.
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1k
naf-naf 2 часа назад
И как же они стоят с накаченными шинами столько лет?
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12k
Артем 2 часа назад
Я когда такие новости из Европы читаю, мне кажется у них там ветер перегони-поле по улицам гоняет. Что-то на типа апокалипсиса, последние выжившие находят нетронутые автосалоны.
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10k
SuperTroll 2 часа назад
Я бы прикупил Сиерру, в таком идеальном состоянии
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