Что ни день, то находка. В Германии нашли заброшенный автосалон Ford с новыми машинами из 1980-х

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В немецком Ингольштадте находится заброшенный дилерский центр Ford. В его шоуруме до сих пор выставлены новые машины, выпущенные в середине 1980-х годов. Хотели бы приобрести такой автомобиль?
В зале можно увидеть три Ford Sierra разных цветов, два пятидверных хэтчбека и универсал, хэтчбеки Fiesta S и Escort, а также седан Orion. Машины абсолютно новые, без пробега. Однако вряд ли их сейчас удастся легализовать для езды по дорогам, так как поставить на первичный учёт столь старые и неэкологичные модели нельзя.
Как гласит описание, это был достаточно крупный дилер, имеющий около 300 автомобилей на складе. Он закрылся в середине 1980-х. Через несколько лет владелец скончался. Его вдова сохранила несколько автомобилей и сам шоурум в память о муже, однако теперь она сама находится в доме престарелых. Ухаживать за «капсулами времени» стало некому.
Автор видео узнал, что в течение некоторого времени вдова пускала любопытных внутрь автосалона. Однако один из них украл некоторые детали с машин (в ролике видно, что Fiesta стоит без одной из противотуманных фар), после чего доступ в помещение окончательно закрыли. Что будет с шоурумом и автомобилями дальше, неизвестно.
Как гласит описание, это был достаточно крупный дилер, имеющий около 300 автомобилей на складе. Он закрылся в середине 1980-х. Через несколько лет владелец скончался. Его вдова сохранила несколько автомобилей и сам шоурум в память о муже, однако теперь она сама находится в доме престарелых. Ухаживать за «капсулами времени» стало некому.
Автор видео узнал, что в течение некоторого времени вдова пускала любопытных внутрь автосалона. Однако один из них украл некоторые детали с машин (в ролике видно, что Fiesta стоит без одной из противотуманных фар), после чего доступ в помещение окончательно закрыли. Что будет с шоурумом и автомобилями дальше, неизвестно.
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А немецкая резина настолько хорошая, что даже в нипелях не рассохлась.
и шины не спустили за 37 лет и даже машины пылью не покрылись !!!! ага конечно!