FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 11637 постов • 835 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Ford представил новый дом на колёсах, способный вместить 4 взрослых человека

Ford представил новый дом на колёсах, способный вместить 4 взрослых человека

Автор:
25 августа 2023 14:37
Сообщество : Автомир
Метки: Ford   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   дом на колёсах   машина   путешествие   
1244
24
2
Компания Ford представила спецверсию своего микроавтобуса Ford Transit Custom Nugget для любителей автопутешествий. Минивэн превратили в уютный дом на колёсах. Он получил всё необходимое для размещения четверых взрослых, целый ряд дополнительных опций и два варианта силовых агрегатов.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Ford   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   дом на колёсах   машина   путешествие   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
350
Дмитрий Байков Полчаса назад
бл..дь хоть одну нормальную фотографию внутрянки можно было сделать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Совранский 22 минуты назад
маркетинг он такой)))
В лес, на низкопрофильной шоссейке и передним приводом?))))))))))) ню-ню
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Duke_kir 44 минуты назад
машина для лесбиянок?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

12615



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Жук-плавунец: Как устроен этот хищник и почему он главный маньяк наших водоёмов?
Жук-плавунец: Как устроен этот хищник и почему он главный маньяк наших водоёмов?
Умер итальянский певец и композитор Тото Кутунью
Умер итальянский певец и композитор Тото Кутунью
Набирающие популярность в сообществах
17 фото примеров забавной мебели
17 фото примеров забавной мебели
Удивительная женщина Холли Берри
Удивительная женщина Холли Берри
Покори дорогу в новой ААА-игре
Покори дорогу в новой ААА-игре
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Не заигрывай с арбузом

Лучшие демотиваторы
Обычное везение на Дальнем Востоке

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#интересное#аварии#история#интересно#позитив#дети#Мемы#Россия
#автомобили#Юмор#Автовсячина#ДТП#забавно#истории#подборка#знаменитости#шоу бизнес#Индия
#машина#животные#Прикол#авто аварии#факты#милота#в мире#Китай#деньги#люди
Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор Китайская Geely и Baidu создали новый автомобильный бренд - Ji Yue Китайская Geely и Baidu создали новый автомобильный бренд - Ji Yue Rolls-Royce представил роскошный родстер Droptail стоимостью более 20 миллионов долларов Rolls-Royce представил роскошный родстер Droptail стоимостью более 20 миллионов долларов Англо-китайская MG официально вернулась на рынок России Англо-китайская MG официально вернулась на рынок России Datsun 280ZX 1980 года выпуска продан за 22 миллиона рублей Datsun 280ZX 1980 года выпуска продан за 22 миллиона рублей Сгоревший Ferrari продали почти за 2 000 000 долларов Сгоревший Ferrari продали почти за 2 000 000 долларов

На что жалуетесь?

Вернуться