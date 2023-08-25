Ford представил новый дом на колёсах, способный вместить 4 взрослых человека

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Компания Ford представила спецверсию своего микроавтобуса Ford Transit Custom Nugget для любителей автопутешествий. Минивэн превратили в уютный дом на колёсах. Он получил всё необходимое для размещения четверых взрослых, целый ряд дополнительных опций и два варианта силовых агрегатов.
Снаружи версию Nugget отличают закреплённый по правому борту рулонный тент и подъёмная крыша, под которой организована двуспальная кровать. Кроме того, заднюю дверь опционально можно снабдить багажником для велосипедов.
В проектировании интерьера кемпера деятельное участие принимали специалисты по такому транспорту из компании Westfalia. Их стараниями Nugget получил многозонный салон с несколькими обособленными пространствами — к примеру, обеденной зоной, кухней и пространством для сна.
Первая формируется за счёт возможности развернуть передние кресла на 180 градусов лицом к раскладному столу (за доплату доступен дополнительный диванчик с подогревом). Вторая уже в стандартной комплектации включает в себя плиту, холодильник и раковину с возможностью подогрева воды, а также отсеки для хранения утвари. Ещё одна опциональная зона — палатка для пятой двери, которую можно использовать как походный душ.
Управлять системами кемпера можно как со встроенного 7-дюймового дисплея, так и через смартфоны обитателей. Доступны настройки климата, внутреннего освещения и мультимедиа с 13-дюймовым экраном. Кроме того, на смартфонах можно отслеживать уровень заряда батареи гибридной силовой установки.
Базовую версию Nugget укомплектуют 170-сильным двухлитровым дизелем в сочетании с восьмидиапазонным «автоматом». Более дорогая модификация получит гибридную установку из 2,5-литрового бензинового мотора и электродвигателя на 232 л.с. с 11,8-киловаттным аккумулятором, за счёт которого кемпер сможет проезжать на электротяге до 50 километров. В будущем появятся полноприводные модификации.
Цена — от 76,5 тысячи евро, поставки стартуют следующей весной.
В проектировании интерьера кемпера деятельное участие принимали специалисты по такому транспорту из компании Westfalia. Их стараниями Nugget получил многозонный салон с несколькими обособленными пространствами — к примеру, обеденной зоной, кухней и пространством для сна.
Первая формируется за счёт возможности развернуть передние кресла на 180 градусов лицом к раскладному столу (за доплату доступен дополнительный диванчик с подогревом). Вторая уже в стандартной комплектации включает в себя плиту, холодильник и раковину с возможностью подогрева воды, а также отсеки для хранения утвари. Ещё одна опциональная зона — палатка для пятой двери, которую можно использовать как походный душ.
Управлять системами кемпера можно как со встроенного 7-дюймового дисплея, так и через смартфоны обитателей. Доступны настройки климата, внутреннего освещения и мультимедиа с 13-дюймовым экраном. Кроме того, на смартфонах можно отслеживать уровень заряда батареи гибридной силовой установки.
Базовую версию Nugget укомплектуют 170-сильным двухлитровым дизелем в сочетании с восьмидиапазонным «автоматом». Более дорогая модификация получит гибридную установку из 2,5-литрового бензинового мотора и электродвигателя на 232 л.с. с 11,8-киловаттным аккумулятором, за счёт которого кемпер сможет проезжать на электротяге до 50 километров. В будущем появятся полноприводные модификации.
Цена — от 76,5 тысячи евро, поставки стартуют следующей весной.
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