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Уникальный автомобиль ИЖ Охотник выставили на продажу за 750 000 рублей

Уникальный автомобиль ИЖ Охотник выставили на продажу за 750 000 рублей

Автор:
24 июля 2023 12:55
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Ижевск   Россия   авто   автомир   автомобили   иж   машина   
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На продажу выставили уникальный автомобиль ИЖ-27171-063 Охотник. Это пикап с полуторной кабиной и полноприводной трансмиссией от Нивы. Автомобиль 2004 года выпуска с пробегом 9150 километров.

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Метки: Автовсячина   Ижевск   Россия   авто   автомир   автомобили   иж   машина   
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4  комментария
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Сергей Викторович 46 секунд назад
Скажем дружно - НАФИК НУЖНО!!!
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223
mik6059 9 минут назад
Приборная панель, вроде, не родная ИЖевская. Да и цена смущает. Только кому-то в коллекцию
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421
Knives22 38 минут назад
Если кто за такую цену купит, пост с фото нового счастливого правообладателя обязательно сделайте.
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10k
Алексей Час назад
Помню подобное чудовище,до сих пор не могу в себя прийти
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