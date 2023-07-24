Уникальный автомобиль ИЖ Охотник выставили на продажу за 750 000 рублей

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На продажу выставили уникальный автомобиль ИЖ-27171-063 Охотник. Это пикап с полуторной кабиной и полноприводной трансмиссией от Нивы. Автомобиль 2004 года выпуска с пробегом 9150 километров.
Машина оснащена двигателем ВАЗ-2130 объемом 1,8-литра.
В начале 2000-х годов Ижевский автозавод выпустил опытно-промышленную партию автомобилей ИЖ «Охотник».
По словам продавца, пикап с 2006 года находится в одних руках. Автомобиль в первозданном состоянии и в полной комплектности. На него есть ПТС и все необходимые документы.
В начале 2000-х годов Ижевский автозавод выпустил опытно-промышленную партию автомобилей ИЖ «Охотник».
По словам продавца, пикап с 2006 года находится в одних руках. Автомобиль в первозданном состоянии и в полной комплектности. На него есть ПТС и все необходимые документы.
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Метки: Автовсячина Ижевск Россия авто автомир автомобили иж машина
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