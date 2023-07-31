Первые фотографии российского спорткара Rossa

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Вслед за патентными изображениями появились и первые "живые" фотографии необычного проекта российского гонщика Романа Русинова. Экс-участник Ле-Мана разрабатывает новый российский спорткар. Ожидается, что в продаже новый российский суперкар появится под маркой Rossa.
Экстерьер российского спорткара нельзя назвать уникальным - многие решения считаются классическими для такого типа машин. Однако в особом шарме автомобилю не откажешь.
Rossa имеет развитый сплиттер под передним бампером, широкие воздухозаборники и узенький капот, под которым виднеется мотор. Над капотом расположился большой «плавник».
Главный конструктор Rossa – Игорь Ермилин. Он известен своей работой над проектом Marussia Motors. Так что нет ничего удивительного в том, что в Rossa все-таки проглядывают отдельные черты Marussia B1.
Какой мотор получит спортивный автомобиль, пока не сообщается. Если ориентироваться на Marussia B1, то последний получил 3,5-литровый 240-сильный двигатель V6 от Nissan. У Rossa, как можно судить по фото, тоже V-образный мотор и, по всей видимости, тоже 6-цилиндровый.
Патентообладателем бренда Rossa назван известный автогонщик Роман Русинов.
Rossa имеет развитый сплиттер под передним бампером, широкие воздухозаборники и узенький капот, под которым виднеется мотор. Над капотом расположился большой «плавник».
Главный конструктор Rossa – Игорь Ермилин. Он известен своей работой над проектом Marussia Motors. Так что нет ничего удивительного в том, что в Rossa все-таки проглядывают отдельные черты Marussia B1.
Какой мотор получит спортивный автомобиль, пока не сообщается. Если ориентироваться на Marussia B1, то последний получил 3,5-литровый 240-сильный двигатель V6 от Nissan. У Rossa, как можно судить по фото, тоже V-образный мотор и, по всей видимости, тоже 6-цилиндровый.
Патентообладателем бренда Rossa назван известный автогонщик Роман Русинов.
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а это хорошо, что виднеется хоть мотор
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Какой там шарм?И у дизигнеров руки под х.у.й. заточены.Что маруся,что росса,что буханка.Один дизайнер на всю страну.Позорище.