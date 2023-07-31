FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 11491 пост • 834 подписчика подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Первые фотографии российского спорткара Rossa

Первые фотографии российского спорткара Rossa

Автор:
31 июля 2023 15:58
Сообщество : Автомир
Метки: Rossa   Автовсячина   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   спорткар   суперкар   
1382
2
Вслед за патентными изображениями появились и первые "живые" фотографии необычного проекта российского гонщика Романа Русинова. Экс-участник Ле-Мана разрабатывает новый российский спорткар. Ожидается, что в продаже новый российский суперкар появится под маркой Rossa.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Rossa   Автовсячина   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   спорткар   суперкар   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
32k
Ego sum qui sum 52 минуты назад
из визуально очень приятных концептов вспоминается вот этот

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
34k
АнтонПолднев 8 минут назад
Что за новый прикол? В спорткаре 240 л/с?! У меня в седане было 252. И на таком же моторе 3,5. Офигеть для спорткара.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Максим Макашев 15 минут назад
Отправьте этот спорткар на тест-драйв по "дорогам" Российской глубинки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
111
oleg Pesotsky 15 минут назад
Товарищи! Машина это не роскошь, а средство передвижения! ("Золотой теленок")
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
maclay 19 минут назад
Прототип неплохо выглядит, как раз вовремя. а то не знал куда 50 млн выкинуть, то ли картохи купить. то ли ботинки тёплые. а вот теперь спокоен...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Головасыр коричнештанник 39 минут назад
"узенький капот, под которым виднеется мотор"
а это хорошо, что виднеется хоть мотор
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
БамбарбияКиргуду 54 минуты назад
Однако в особом шарме автомобилю не откажешь
---------------------
Какой там шарм?И у дизигнеров руки под х.у.й. заточены.Что маруся,что росса,что буханка.Один дизайнер на всю страну.Позорище.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
928
ruslan d Час назад
Думаю как и с Марусей , не пойдет дальше 2х/3х образцов. Машина это прежде всего мотор и коробка , а этого у нас нет и не предвидеться в ближайшее время .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Billi_Bons 2 часа назад
История с Фоменко ему (Русинову) видно не известна.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

10757



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
Набирающие популярность в сообществах
Жгут&nbsp; Эсмарха не подходит для армии!
Жгут  Эсмарха не подходит для армии!
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Зато правда

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#кино#автомир#интересно#аварии#Китай#авто аварии#криминал#Россия
#животные#Прикол#автомобили#машина#милота#ДТП#новости#подборка#США#драка
#Юмор#СССР#люди#в мире#фильм#забавно#сарказм#знаменитости#факты#медведь
Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться