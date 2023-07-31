Первые фотографии российского спорткара Rossa

Экстерьер российского спорткара нельзя назвать уникальным - многие решения считаются классическими для такого типа машин. Однако в особом шарме автомобилю не откажешь.



Rossa имеет развитый сплиттер под передним бампером, широкие воздухозаборники и узенький капот, под которым виднеется мотор. Над капотом расположился большой «плавник».



Главный конструктор Rossa – Игорь Ермилин. Он известен своей работой над проектом Marussia Motors. Так что нет ничего удивительного в том, что в Rossa все-таки проглядывают отдельные черты Marussia B1.



Какой мотор получит спортивный автомобиль, пока не сообщается. Если ориентироваться на Marussia B1, то последний получил 3,5-литровый 240-сильный двигатель V6 от Nissan. У Rossa, как можно судить по фото, тоже V-образный мотор и, по всей видимости, тоже 6-цилиндровый.



Патентообладателем бренда Rossa назван известный автогонщик Роман Русинов.