Калининградский завод Автотор готовится к выпуску собственных электромобилей

×

×

Компания «Автотор», расположенная в Калининграде, анонсировала старт производства электромобиля собственной разработки в первом квартале 2024 года, о чем рассказали в пресс-службе «Автотора» изданию Gazeta.ru.Первая пилотная партия каркасно-панельных компактных электромобилей сойдет с конвейера предприятия уже к концу 2023 года. Всего в рамках этой партии будет выпущено 200 экземпляров. За 12 месяцев 2024 года соберут 1100 электромобилей, а в 2025-м — 2200 единиц.Новый электромобиль разработан собственными силами «Автотора» и базируется на оригинальном шасси, на которое водружается каркасно-панельный кузов, весящий всего 106 кг. При этом он на 79% пригоден для переработки. Несущий каркас сделан из профилей высокопрочного алюминиево-магниевого сплава и формованных алюминиевых деталей. Автомобиль четырехместный и имеет крайне скромные габариты, близкие к японским кей-карам.Автомобиль будет оснащен электродвигателями мощностью от 23 кВт (около 32 л.с.). Ёмкость аккумулятора — 27 кВт·ч. Максимальная скорость, которую сможет развивать электромобиль, составит 105 км/ч. Запас хода на одной зарядке — до 180 километров.На «Автоторе» говорят, что до 90% комплектующих будут выпускать самостоятельно. От сидений и элементов шасси до силовой электроники и батарей — всё будет производиться на самом заводе. Компоненты подвески будут позаимствованы у автомобилей «Лада». Лишь магниты для электродвигателей будут закупаться из-за рубежа.«Производство «пилотной» партии запланировано на четвертый квартал 2023 года. Начало промышленного производства — первый квартал 2024 года. В перспективных планах «Автотора» — производство широкой линейки электромобилей, ориентированных на различные сегменты рынка», — отметили в пресс-службе автопроизводителя.