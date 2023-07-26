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Калининградский завод Автотор готовится к выпуску собственных электромобилей

Калининградский завод Автотор готовится к выпуску собственных электромобилей

Автор:
26 июля 2023 13:35
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Калининград   Россия   авто   автомир   автомобили   автотор   завод   машина   электромобиль   
1253
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Калининградский автозавод поделился планами по выпуску электромобилей собственной разработки, причём первый опытный образец обещают показать уже в этом году, а запуск массового производства намечен на 2024 год.

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Метки: Автовсячина   Калининград   Россия   авто   автомир   автомобили   автотор   завод   машина   электромобиль   
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23  комментария
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49k
Андрей 2 часа назад
Максимальная скорость, которую сможет развивать электромобиль, составит 105 км/ч. Запас хода на одной зарядке до 180 километров.
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Маловато будет.
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154
Knives22 Андрей Час назад
Для города нормально, данный тип авто для поездок на дальняк никогда и не предназначался.
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19k
sonic24a 6 минут назад
они в кузове от логана или от бмв будут?
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132
iskra 7 минут назад
Насколько знаю,каркасная схема крайне нетехнологична. Также как и алюминиевые сплавы. Не зря массовый автомобиль делается из штампованной стали с несущим кузовом.То есть - будут заоблачные цены при мелкосерийном выпуске.
И да,я не верю, что будут российские аккумуляторы и электроника. Однозначно будут делать русские надписи на китайских изделиях.
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7k
vasilykopkov 11 минут назад
То есть вот так на ровном месте взяли и мгновенно разработали?
Ни заводских испытаний, ни краш-тестов и т.п.
Короче - либо это очередной китаец сотверточной сборкой, либо это Ё-мобиль, с той же судьбой...
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13k
Ivan Полчаса назад
Ну, для области неплохо. Вопрос в скорости подзарядки. В Калининграде станций с десяток, одна недалеко...
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16k
Дядюшка Ау Час назад
Уважаемые фишкяне. (кроме москвичей) Скажите - сколько в вашем городе зарядных станций? Как, к примеру, вы собиратесь заряжать машинку, если живете на 10 этаже человейника?
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154
Knives22 Дядюшка Ау 45 минут назад
А много у вас в городах электромобилей? Вполне естественно что инфраструктура должна развиваться с увеличением пользователей.
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60
Александр Дядюшка Ау 22 минуты назад
вы видели страшную фразу - магниты для двигателя.... КАКИЕ МАГНИТЫ... там должен стоять асинхронник (без неодимовых магнитов), если там двигатель с магнитами - зарядки не нужны будут , его скорость будет 40 км в час и срок годности 2 года... нафиг он такой не нужен...
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4k
Григорий 2 часа назад
гениально лять! авто из алюминия в стране где дороги посыпают солью, просто гениально!!
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10k
Б.Касторский 2 часа назад
Собственных это опять китайских или правда наконец выпустили со времен горемычного ё мобиля?
Меня вот что удивляет, почему с такой научной базой у нас не хотят выпускать что-то новое. Ежу понятно, что электромобиль игрушка в угоду зеленым. Нет-нет, я целиком и полностью за экологию и всё такое. Но ведь нынешние зеленые в основном просто странные существа, лоббирующие непонятные интересы и вовсе не ради природы.
Вспомните эксперименты с водородом. Даже атомный автомобиль хотели выпустить в средине того века.
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154
Knives22 Б.Касторский Час назад
"Собственных это опять китайских"
Перечитайте еще раз если много выделил интересующее вас.
Новый электромобиль разработан собственными силами «Автотора» и базируется на оригинальном шасси, на которое водружается каркасно-панельный кузов, весящий всего 106 кг. При этом он на 79% пригоден для переработки. Несущий каркас сделан из профилей высокопрочного алюминиево-магниевого сплава и формованных алюминиевых деталей. Автомобиль четырехместный и имеет крайне скромные габариты, близкие к японским кей-карам.
На «Автоторе» говорят, что до 90% комплектующих будут выпускать самостоятельно. От сидений и элементов шасси до силовой электроники и батарей всё будет производиться на самом заводе. Компоненты подвески будут позаимствованы у автомобилей «Лада». Лишь магниты для электродвигателей будут закупаться из-за рубежа.
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154
Knives22 Б.Касторский Час назад
С москвичом лучше не сравнивать. Там сразу сказали что это будет китаец с шильдиком.
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154
Knives22 Б.Касторский Час назад
Ну там тоже про китайский "прототип" сказали сразу. Даже у них совести хватило не называть это собственной разработкой.
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909
ruslan d 2 часа назад
Поглядим
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32
Vovki ruslan d Час назад
на транспорт для лилипутов
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