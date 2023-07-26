Калининградский завод Автотор готовится к выпуску собственных электромобилей

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Калининградский автозавод поделился планами по выпуску электромобилей собственной разработки, причём первый опытный образец обещают показать уже в этом году, а запуск массового производства намечен на 2024 год.
Компания «Автотор», расположенная в Калининграде, анонсировала старт производства электромобиля собственной разработки в первом квартале 2024 года, о чем рассказали в пресс-службе «Автотора» изданию Gazeta.ru.
Первая пилотная партия каркасно-панельных компактных электромобилей сойдет с конвейера предприятия уже к концу 2023 года. Всего в рамках этой партии будет выпущено 200 экземпляров. За 12 месяцев 2024 года соберут 1100 электромобилей, а в 2025-м — 2200 единиц.
Новый электромобиль разработан собственными силами «Автотора» и базируется на оригинальном шасси, на которое водружается каркасно-панельный кузов, весящий всего 106 кг. При этом он на 79% пригоден для переработки. Несущий каркас сделан из профилей высокопрочного алюминиево-магниевого сплава и формованных алюминиевых деталей. Автомобиль четырехместный и имеет крайне скромные габариты, близкие к японским кей-карам.
Автомобиль будет оснащен электродвигателями мощностью от 23 кВт (около 32 л.с.). Ёмкость аккумулятора — 27 кВт·ч. Максимальная скорость, которую сможет развивать электромобиль, составит 105 км/ч. Запас хода на одной зарядке — до 180 километров.
На «Автоторе» говорят, что до 90% комплектующих будут выпускать самостоятельно. От сидений и элементов шасси до силовой электроники и батарей — всё будет производиться на самом заводе. Компоненты подвески будут позаимствованы у автомобилей «Лада». Лишь магниты для электродвигателей будут закупаться из-за рубежа.
«Производство «пилотной» партии запланировано на четвертый квартал 2023 года. Начало промышленного производства — первый квартал 2024 года. В перспективных планах «Автотора» — производство широкой линейки электромобилей, ориентированных на различные сегменты рынка», — отметили в пресс-службе автопроизводителя.
Первая пилотная партия каркасно-панельных компактных электромобилей сойдет с конвейера предприятия уже к концу 2023 года. Всего в рамках этой партии будет выпущено 200 экземпляров. За 12 месяцев 2024 года соберут 1100 электромобилей, а в 2025-м — 2200 единиц.
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Новый электромобиль разработан собственными силами «Автотора» и базируется на оригинальном шасси, на которое водружается каркасно-панельный кузов, весящий всего 106 кг. При этом он на 79% пригоден для переработки. Несущий каркас сделан из профилей высокопрочного алюминиево-магниевого сплава и формованных алюминиевых деталей. Автомобиль четырехместный и имеет крайне скромные габариты, близкие к японским кей-карам.
Автомобиль будет оснащен электродвигателями мощностью от 23 кВт (около 32 л.с.). Ёмкость аккумулятора — 27 кВт·ч. Максимальная скорость, которую сможет развивать электромобиль, составит 105 км/ч. Запас хода на одной зарядке — до 180 километров.
На «Автоторе» говорят, что до 90% комплектующих будут выпускать самостоятельно. От сидений и элементов шасси до силовой электроники и батарей — всё будет производиться на самом заводе. Компоненты подвески будут позаимствованы у автомобилей «Лада». Лишь магниты для электродвигателей будут закупаться из-за рубежа.
«Производство «пилотной» партии запланировано на четвертый квартал 2023 года. Начало промышленного производства — первый квартал 2024 года. В перспективных планах «Автотора» — производство широкой линейки электромобилей, ориентированных на различные сегменты рынка», — отметили в пресс-службе автопроизводителя.
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Маловато будет.
И да,я не верю, что будут российские аккумуляторы и электроника. Однозначно будут делать русские надписи на китайских изделиях.
Ни заводских испытаний, ни краш-тестов и т.п.
Короче - либо это очередной китаец сотверточной сборкой, либо это Ё-мобиль, с той же судьбой...
интересно посмотреть, что в итоге получится. учитывая маленькие батареи и мощность, ставка, видимо, делается на бюджетность, которой сейчас очень не хватает.
Меня вот что удивляет, почему с такой научной базой у нас не хотят выпускать что-то новое. Ежу понятно, что электромобиль игрушка в угоду зеленым. Нет-нет, я целиком и полностью за экологию и всё такое. Но ведь нынешние зеленые в основном просто странные существа, лоббирующие непонятные интересы и вовсе не ради природы.
Вспомните эксперименты с водородом. Даже атомный автомобиль хотели выпустить в средине того века.
Перечитайте еще раз если много выделил интересующее вас.
Новый электромобиль разработан собственными силами «Автотора» и базируется на оригинальном шасси, на которое водружается каркасно-панельный кузов, весящий всего 106 кг. При этом он на 79% пригоден для переработки. Несущий каркас сделан из профилей высокопрочного алюминиево-магниевого сплава и формованных алюминиевых деталей. Автомобиль четырехместный и имеет крайне скромные габариты, близкие к японским кей-карам.
На «Автоторе» говорят, что до 90% комплектующих будут выпускать самостоятельно. От сидений и элементов шасси до силовой электроники и батарей всё будет производиться на самом заводе. Компоненты подвески будут позаимствованы у автомобилей «Лада». Лишь магниты для электродвигателей будут закупаться из-за рубежа.
Ещё один минус?)
И так, если хотите писать "Вас", то с большой буквы, я же вроде один пишу за себя.
Хорошего дня!