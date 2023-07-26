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В России предложили возобновить программу утилизации старых автомобилей

В России предложили возобновить программу утилизации старых автомобилей

Автор:
26 июля 2023 14:02
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Россия   авто   автомир   автомобили   автосалон   машина   утилизация   
936
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Российская ассоциация автомобильных дилеров (РОАД) выступила с предложением возобновить программу утилизации старых автомобилей. Как и в прошлые разы - при сдаче старого и покупке нового автомобиля покупатель получит денежную скидку.

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Метки: Автовсячина   Россия   авто   автомир   автомобили   автосалон   машина   утилизация   
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6  комментариев
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Трям Час назад
"Российская ассоциация автомобильных дилеров (РОАД)"
Как такая аббревиатура могла появиться?
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19k
sonic24a 13 минут назад
Да с..ка ладно! Да вы ...ля чо? Да не надо было так напрягаться. Да мы ..итить и так утилизационные сборы платим.
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