В России предложили возобновить программу утилизации старых автомобилей

Впервые программа утилизации старых автомобилей была запущена в России в 2010 году и действовала один год. Тогда покупатель мог сдать старый автомобиль не моложе 10 лет и получить скидку 50 тысяч рублей на покупку новой машины. В 2014 году в условиях резкого падения продаж программу снова перезапустили. Закрыта программа была в 2015 году.



С тех времен прошло уже немало лет, и к теме возобновления программы утилизации вернулись вновь. В этот раз предлагают делать скидку на новый автомобиль в размере 100 000 рублей.