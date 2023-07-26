В России предложили возобновить программу утилизации старых автомобилей

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Российская ассоциация автомобильных дилеров (РОАД) выступила с предложением возобновить программу утилизации старых автомобилей. Как и в прошлые разы - при сдаче старого и покупке нового автомобиля покупатель получит денежную скидку.
Впервые программа утилизации старых автомобилей была запущена в России в 2010 году и действовала один год. Тогда покупатель мог сдать старый автомобиль не моложе 10 лет и получить скидку 50 тысяч рублей на покупку новой машины. В 2014 году в условиях резкого падения продаж программу снова перезапустили. Закрыта программа была в 2015 году.
С тех времен прошло уже немало лет, и к теме возобновления программы утилизации вернулись вновь. В этот раз предлагают делать скидку на новый автомобиль в размере 100 000 рублей.
С тех времен прошло уже немало лет, и к теме возобновления программы утилизации вернулись вновь. В этот раз предлагают делать скидку на новый автомобиль в размере 100 000 рублей.
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