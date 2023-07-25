На электросамокаты предложили повесить регистрационные номера

Сипягин говорит: «Нужно полностью запретить движение по городским дорогам без номерных знаков любых средств индивидуального передвижения на автономной тяге».



По словам парламентария, номерные знаки должны быть установлены на любые транспортные средства, которые могут развивать скорость быстрее 5 км/ч. К ним депутат отнес самокаты, моноколеса и прочие электрогаджеты.



Также депутат считает, что необходимо принять презумпцию виновности водителя электросамоката, велосипеда и любого другого средства передвижения в случае ДТП с пешеходом или на пешеходном переходе. Речь идет о мерах в отношении транспортных средств, способных двигаться со скоростью более 10 км/ч.