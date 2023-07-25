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На электросамокаты предложили повесить регистрационные номера

На электросамокаты предложили повесить регистрационные номера

Автор:
25 июля 2023 15:56
Сообщество : Автомир
Метки: sim   Автовсячина   ПДД   Россия   авто   автомир   автомобили   закон   машина   самокат   штраф   электросамокат   
851
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Депутат от партии ЛДПР Владимир Сипягин выступил с инициативой об обязательном использовании номерных знаков на электросамокатах, а также высказался о мерах наказания для водителей СИМ.

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Метки: sim   Автовсячина   ПДД   Россия   авто   автомир   автомобили   закон   машина   самокат   штраф   электросамокат   
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19  комментариев
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931
ruslan d 2 часа назад
быстрее 5 км/ч.... То есть на все что движется ? Как он себе это представляет интересно ?
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132
Алексей Давыдов 2 минуты назад
Я знаю как их крепить им)
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198
А П 2 минуты назад
Какой то депутат что то ляпнул, и все давай подхватывать...
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3k
poбт 7 минут назад
я на больше половины мотоциклов номеров не видел и всем по*х спокойно гоняют
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621
дмитрий Час назад
И кто будет их контролировать? ГИБДД? Их ресурсов на мой взгляд явно не достаточно и м и так есть чем заняться. Какого размера должен быть номерной знак на гироскутере чтобы его было видно и не мешал? На чём собираются их ловить? Делать что-то нужно но тут с номерами куча вопросов.
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14k
Kostick Час назад
мдя, лдпр без вольфыча скатилась в унылое говно, которое самокатам номера вешает((
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19k
сеньор Леонсио Час назад
Лучше самокатчиков принудительно чипировать,чтобы при нарушении правил мозг выжигало.
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7k
Кружок 2 часа назад
Я даже знаю, какой флажок на эти номера очень подойдёт ...
радужный такой
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19k
Александр 2 часа назад
А как же конституция, где написано, что человек считается невиновным, пока вина не будет доказана? Какая презумпция виновности?
ст. 49 Конституции РФ закреплен один из важнейших правовых принципов защиты прав человека – лицо, обвиняемое в совершении преступления, считается невиновным, пока его вина не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в силу приговором суда. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого.
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