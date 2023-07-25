На электросамокаты предложили повесить регистрационные номера

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Депутат от партии ЛДПР Владимир Сипягин выступил с инициативой об обязательном использовании номерных знаков на электросамокатах, а также высказался о мерах наказания для водителей СИМ.
Сипягин говорит: «Нужно полностью запретить движение по городским дорогам без номерных знаков любых средств индивидуального передвижения на автономной тяге».
По словам парламентария, номерные знаки должны быть установлены на любые транспортные средства, которые могут развивать скорость быстрее 5 км/ч. К ним депутат отнес самокаты, моноколеса и прочие электрогаджеты.
Также депутат считает, что необходимо принять презумпцию виновности водителя электросамоката, велосипеда и любого другого средства передвижения в случае ДТП с пешеходом или на пешеходном переходе. Речь идет о мерах в отношении транспортных средств, способных двигаться со скоростью более 10 км/ч.
По словам парламентария, номерные знаки должны быть установлены на любые транспортные средства, которые могут развивать скорость быстрее 5 км/ч. К ним депутат отнес самокаты, моноколеса и прочие электрогаджеты.
Также депутат считает, что необходимо принять презумпцию виновности водителя электросамоката, велосипеда и любого другого средства передвижения в случае ДТП с пешеходом или на пешеходном переходе. Речь идет о мерах в отношении транспортных средств, способных двигаться со скоростью более 10 км/ч.
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ст. 49 Конституции РФ закреплен один из важнейших правовых принципов защиты прав человека – лицо, обвиняемое в совершении преступления, считается невиновным, пока его вина не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в силу приговором суда. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого.