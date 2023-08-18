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Грузия закрыла транзит импортированных машин из Армении в Россию

Грузия закрыла транзит импортированных машин из Армении в Россию

Автор:
18 августа 2023 12:40
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Армения   Грузия   Россия   авто   автомир   автомобили   граница   импорт   машина   санкции   таможня   
1317
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Грузины перестали пропускать через КПП Верхний Ларс автомобили, следующие транзитом из Армении в Россию. Запрет касается машин, идущих на продажу в нашу страну.

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Метки: Автовсячина   Армения   Грузия   Россия   авто   автомир   автомобили   граница   импорт   машина   санкции   таможня   
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7  комментариев
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57k
Олег 56 минут назад
Для хохлов и грызунов сам факт, что он сделал гадость и подосрал является национальным счастьем
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4k
ProstoBoBka 14 минут назад
Выслать накуй всех Грузин обратно! Сразу все откроется и возобновится! Но наши этого не сделают...
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971
VenomSnake 23 минуты назад
Россия была 5 по экспорту авто , 1- киргизия , 2-казахстан,3- азейрбаджан , 4-армения , 5-рф. Так что невелика потеря . Но кому нужно всегда есть ходы как можно пригнать для себя авто из грузии. Сам на днях пригнал CRV 2020 года , под ключ обошелся в 1.8 ляма с пробегом в 70тыщ
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15k
L.Nemo 48 минут назад
Так это... Минус вино, минус чай, минус боржоми. Хай сами пьют пока не лопнут.
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8k
Фельдъегерь 55 минут назад
это хорошо, чем реже грызуны едят, тем меньше размножаются
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4k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū Час назад
ну теперь генацвале точно заживут.....теперь все будет как в Голливуде...
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4k
Alex 2 часа назад
А чего еще ждать от носатых пид**ров? Зря в 2008 Тбилиси не уничтожили.
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