Грузия закрыла транзит импортированных машин из Армении в Россию

Участники рынка отмечают, что частично запрет действует уже несколько месяцев. Через границу в Россию не пропускали иномарки дороже 50 000 долларов. Однако теперь нельзя провозить и более дешёвые машины.



Перевозчики и продавцы уже освоили новые маршруты: по Каспию в Астрахань, через Казахстан и Киргизию. Такие варианты длиннее и дороже примерно на тысячу долларов. Для недорогих автомобилей это ощутимая прибавка.



Эксперты отмечают, что грузинский запрет перекрывает один из основных потоков машин в Россию. В прошлом месяце из Армении в Россию попал каждый шестой подержанный автомобиль и около 2% новых. Однако рост цен из-за изменений в логистике перекроется прибавкой из-за новых ставок утильсбора и падения рубля.



Грузия с 1 августа запретила реэкспорт в Россию машин из США с моторами объёмом более 1,9 литра, гибридов и электромобилей. В отношении автомобилей из Европы аналогичная мера начнёт действовать с 26 августа.