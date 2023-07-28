Китайский премиальный бренд представил кроссовер для России - Exeed RX

В комплектацию Platinum включены среди прочего 20-дюймовые литые диски, красные тормозные суппорты, панорамная крыша с люком, функция «прозрачный капот», восемь подушек безопасности, в том числе коленная для водителя и центральная, разделяющая водителя и правого пассажира, полный набор обогревов, вентиляция сидений обоих рядов, оттоманка и массажёр в кресле правого переднего пассажира, двойной изогнутый дисплей на приборной панели, проекционный экран, аудиосистема с 14 динамиками, адаптивный круиз-контроль и другие системы активной безопасности.



Для машины предлагается палитра из шести цветов кузова, включая броские «небесный голубой» и «метеорный зелёный». Ограниченное количество машин выпустят в матовом цвете «лунный серый». Такие автомобили оценили в 5,6 миллиона рублей.



Exeed RX длиной 4,8 метра немного компактнее флагманского кроссовера VX и лишён третьего ряда сидений. Обе модели оснащены одинаковыми силовыми установками. Турбодвигатель 2.0 развивает 385 Нм крутящего момента, сочетается с 7-ступенчатым преселективным «роботом» и системой подключаемого полного привода.



Кросс-купе разгоняется до сотни за 7,6 секунды и далее до 200 км/ч. Средний расход бензина АИ-95 в смешанном цикле заявлен на уровне 7,6 л/100 км. Клиренс составляет 187 миллиметров. Минимальный объём багажника — 660 литров.



В рамках подготовки к выходу на российский рынок модель прошла серию зимних испытаний. Основными задачами в них были адаптация к эксплуатации в морозы и тонкая настройка адаптивных амортизаторов. Последние предлагаются для официально поставляемых в Россию «китайцев» впервые.