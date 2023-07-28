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Китайский премиальный бренд представил кроссовер для России - Exeed RX

Китайский премиальный бренд представил кроссовер для России - Exeed RX

Автор:
28 июля 2023 13:18
Сообщество : Автомир
Метки: Chery   Exeed   RX   Автовсячина   Россия   авто   автомир   автомобили   кроссовер   машина   
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Китайская компания Exeed провела презентацию купеобразного кроссовера RX для российского рынка. Модель представлена в единственной комплектации Platinum с турбомотором мощностью 249 л.с. по цене от 5,4 миллиона рублей.

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Метки: Chery   Exeed   RX   Автовсячина   Россия   авто   автомир   автомобили   кроссовер   машина   
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15  комментариев
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10k
Б.Касторский Час назад
Какие-то лет 8-10 назад и представить себе было сложно, что в Китае так поднимется автопром. Жуть! Молодцы конечно. Через пару лет эксплуатации узнаем качество и надежность.
Хотя раньше все что было сделано в Китае вызывало лишь усмешку. Теперь делают всё.
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32k
Ego sum qui sum 20 минут назад
Странно что не указали:
Кроссовер EXEED RX получил «золото» международной дизайнерской премии IDA 2023
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4k
Serj81 24 минуты назад
А когда то за 5,4 брали X6, Крузаки 200, мерсы. В Китае такой стоит от 2 млн на наши деньги. За 6-7млн пригоняют Лисяны гибридные, это уже класс GS, X7 правда все на китайском, даже пока английского нет.
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Котэ Час назад
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