FISHKINET
Сообщество Аварии 6868 постов • 547 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Девушка на внедорожнике впечатала мужчину в пункт выдачи Wildberries

Девушка на внедорожнике впечатала мужчину в пункт выдачи Wildberries

Автор:
04 июля 2023 11:24
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
1573
2
2
1 июля в подмосковной Ивановке 19-летняя девушка за рулём автомобиля KIA Sorento не справилась с управлением и сбила мужчину, который стоял с детской коляской у входа в пункт выдачи Wildberries. В результате ДТП мужчина госпитализирован с переломом ноги, ребёнок не пострадал.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
jfk 2 часа назад
Слава богу, ребенок цел
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Алекс Таворотов 2 минуты назад
и бабка такая:- "куда млять без очереди!?" и хвать мужика за грудки )))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56
Alex Roland 42 минуты назад
444 ... понтовый номер ... четверка удачу вроде как приносит ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12
Егор Alex Roland 21 минуту назад
для японцев,китайцев и корейцев 4 как у нас 13
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Feathery 57 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
ScorpionDS Час назад
Снова этот Wildberries ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56
Alex Roland ScorpionDS 43 минуты назад
А при чем тут Wildberries ... реклама думаете ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20
Mikalas71 Час назад
Очередная идиотина перепутала педали?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

19640



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
На eBay выставили 2000 ПК 80-х годов (2 фото)
На eBay выставили 2000 ПК 80-х годов (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Умные мысли часто преследовали её, но она была быстрее

Лучшие демотиваторы
Долго не мог понять пользы стрельбы по тарелочкам

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Прикол#интересное#авто аварии#полиция#фильм#Автовсячина#знаменитости#шоу бизнес
#автомобили#машина#история#аварии#в мире#кино#здоровые#дети#позитив#Москва
#люди#Юмор#интересно#ДТП#подборка#франция#США#забавно#факты#инцидент
На eBay выставили 2000 ПК 80-х годов (2 фото) На eBay выставили 2000 ПК 80-х годов (2 фото) Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша

На что жалуетесь?

Вернуться