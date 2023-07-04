Девушка на внедорожнике впечатала мужчину в пункт выдачи Wildberries

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1 июля в подмосковной Ивановке 19-летняя девушка за рулём автомобиля KIA Sorento не справилась с управлением и сбила мужчину, который стоял с детской коляской у входа в пункт выдачи Wildberries. В результате ДТП мужчина госпитализирован с переломом ноги, ребёнок не пострадал.
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