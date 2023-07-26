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Прилетело, откуда не ждали

Прилетело, откуда не ждали

Автор:
26 июля 2023 12:50
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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Этого пешехода с самокатом и вчерашнего бегуна через дорогу объединяет то, что они оба не убедились в безопасности манёвра. Но, справедливости ради, стоит отметить, что переходил он спешившись и по пешеходному переходу. О состоянии здоровья бедолаги не сообщается.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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5  комментариев
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34k
Андрей Иванов 45 минут назад
Переходил по правилам и по ним же смотрел. Просто у нас на дорогах много дебилов, поэтому смотреть надо в обе стороны, а не по правилам
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6k
Кистень 17 минут назад
Налево посмотреть-религия не позволяет? Нормальный человек будет смотреть во все стороны.
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Борис Карабанов Час назад
Кроме пола пострадавшего эти два ДТП ничего не объединяет.
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