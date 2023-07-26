Прилетело, откуда не ждали

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Этого пешехода с самокатом и вчерашнего бегуна через дорогу объединяет то, что они оба не убедились в безопасности манёвра. Но, справедливости ради, стоит отметить, что переходил он спешившись и по пешеходному переходу. О состоянии здоровья бедолаги не сообщается.
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