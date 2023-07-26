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Поймал мотоциклиста запрещённым приёмом

Поймал мотоциклиста запрещённым приёмом

Автор:
26 июля 2023 10:58
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   
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Случай из Костромы. Как пишут комментаторы - поворот и разворот в этом месте запрещён. Тот случай, когда мотоциклист ничего не нарушал и даже ехал не быстро. Надеюсь, он не сильно травмировался.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   
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13  комментариев
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Игорь Час назад
тут хруст точно - не при делах. Но - простите уж - как то не жалко. Достали, скорее бы зима
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19k
Александр 15 минут назад
Удивительно, пока никто не написал стандартные фразы, "летел, точка на горизонте" и прочее
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918
ruslan d 53 минуты назад
Стандарт разыгран ...
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458
Guilty Pleasure Час назад
больше всего неприятностеи на дороге от самых дешевых развалюх: мозгов на нормальную тачку заработать не хватает, как и на адекватное поведение за рулем
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458
Guilty Pleasure ruslan d 19 минут назад
...и далеко не мальчик уже
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458
Guilty Pleasure Фельдъегерь 17 минут назад
так мое утверждение такое же статистичное, как и тарифы на ОСАГО: нет опыта или мозгов- плати больше.
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