Поймал мотоциклиста запрещённым приёмом

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Случай из Костромы. Как пишут комментаторы - поворот и разворот в этом месте запрещён. Тот случай, когда мотоциклист ничего не нарушал и даже ехал не быстро. Надеюсь, он не сильно травмировался.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина мотоцикл
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