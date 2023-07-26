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Нелепое ДТП из-за необдуманного манёвра

Нелепое ДТП из-за необдуманного манёвра

Автор:
26 июля 2023 11:13
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   шамаич   
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Глядя на это видео вспоминается сюжет 10-летней давности с Шамаичем. Фишковские "олды" должны помнить такого. В Омске один из последователей Шамаича на автомобиле Mitsubishi не глядя перестроился в правую полосу и не заметил, что она занята. Результат, как всегда, одинаков - ДТП.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   шамаич   
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5  комментариев
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1k
MrAnderson Полчаса назад
Шамаич стаил вождения живее всех живых. =)
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Дро4ер Полоумный 8 минут назад
Дело Шамаича живёт
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419
Максим Химки 9 минут назад
Коробку в спорт не переключил
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1k
Провокатор 49 минут назад
А была бы праворулька из Японии, то успел бы увидеть тачилу и вернуться в свою полосу. Вывод леворульки зло.
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