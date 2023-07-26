Нелепое ДТП из-за необдуманного манёвра

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Глядя на это видео вспоминается сюжет 10-летней давности с Шамаичем. Фишковские "олды" должны помнить такого. В Омске один из последователей Шамаича на автомобиле Mitsubishi не глядя перестроился в правую полосу и не заметил, что она занята. Результат, как всегда, одинаков - ДТП.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина шамаич
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