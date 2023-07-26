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Это зачем он так сделал?

Это зачем он так сделал?

Автор:
26 июля 2023 13:05
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   врач   дебошир   машина   скорая помощь   
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17 июля 2023 года в г.Яровое в Алтайском крае неизвестный избил фельдшера скорой помощи. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, в результате происшествия медицинского работника госпитализировали.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   врач   дебошир   машина   скорая помощь   
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12  комментариев
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57k
alertol 44 минуты назад
Эстонская оперативность. Уже боян так то...

А по теме, мед-справка о побоях есть, хорошо бы 15 суток это уже автоматом, плюс компенсация пострадавшему, плюс потом суд где уже решать, реальный срок или условка... (но это в идеальном мире)
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4k
Serj81 Полминуты назад
Срать хотел что ли сильно, спешил домой
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66k
Варакин Алексей 6 минут назад
Надо отдельную статью ввести для безопасности- пожарных ,врачей ,ментов. Что бы и мысли не возникало!
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1k
Igor Grishaev 12 минут назад
Придурка задержали хоть?
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Ivan 21 минуту назад
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10k
Том Сойер Полчаса назад
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3k
Alex Полчаса назад
Таких нужно на месте расстреливать.
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10k
Б.Касторский 39 минут назад
Урод конечно. Видишь что человека выносят и явно будут грузить. Но тебе твои две минуты решают всё. А в итоге? В итоге затратит куда больше времени. Может и здоровье поправит на курортах.
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12k
Rus77 39 минут назад
Помесь дерьма и гордости...
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