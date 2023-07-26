Это зачем он так сделал?

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17 июля 2023 года в г.Яровое в Алтайском крае неизвестный избил фельдшера скорой помощи. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, в результате происшествия медицинского работника госпитализировали.
По словам очевидца, к медикам подошел мужчина и потребовал убрать машину. Он объяснил, что якобы спешит домой и автомобиль мешает ему проехать.
"Установлено, что 17 июля 2023 года в г.Яровое фельдшер скорой помощи, находивший при исполнении профессиональных обязанностей по оказанию медицинской помощи пациентке, был избит неизвестным гражданином.
В результате избиения фельдшер вместе с пациенткой госпитализирован второй бригадой скорой помощи с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга.
По данному факту 19.07.2023 возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.112 УК РФ - умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 настоящего Кодекса, но вызвавшего длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть, которое находится в производстве МО МВД России "Славгородский", - сообщили в по этому поводу в прокуратуре Алтайского края.
"Установлено, что 17 июля 2023 года в г.Яровое фельдшер скорой помощи, находивший при исполнении профессиональных обязанностей по оказанию медицинской помощи пациентке, был избит неизвестным гражданином.
В результате избиения фельдшер вместе с пациенткой госпитализирован второй бригадой скорой помощи с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга.
По данному факту 19.07.2023 возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.112 УК РФ - умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 настоящего Кодекса, но вызвавшего длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть, которое находится в производстве МО МВД России "Славгородский", - сообщили в по этому поводу в прокуратуре Алтайского края.
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А по теме, мед-справка о побоях есть, хорошо бы 15 суток это уже автоматом, плюс компенсация пострадавшему, плюс потом суд где уже решать, реальный срок или условка... (но это в идеальном мире)
Знаете, если начать думать, то начинаешь понимать, что можно делать, а что нет. В итоге сэкономил он минуты? Нет. Поверенный фельдшер явно не способствуют исчезновению препятствия. Получил дополнительные проблемы и дополнительную трату времени? Да. И явно не минуты. Но пустоголовые и дальше будут верить, что каждая секунда их драгоценного времени важнее всего остального.