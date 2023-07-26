Это зачем он так сделал?

По словам очевидца, к медикам подошел мужчина и потребовал убрать машину. Он объяснил, что якобы спешит домой и автомобиль мешает ему проехать.



"Установлено, что 17 июля 2023 года в г.Яровое фельдшер скорой помощи, находивший при исполнении профессиональных обязанностей по оказанию медицинской помощи пациентке, был избит неизвестным гражданином.



В результате избиения фельдшер вместе с пациенткой госпитализирован второй бригадой скорой помощи с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга.



По данному факту 19.07.2023 возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.112 УК РФ - умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 настоящего Кодекса, но вызвавшего длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть, которое находится в производстве МО МВД России "Славгородский", - сообщили в по этому поводу в прокуратуре Алтайского края.