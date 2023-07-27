Кто таким водительские права выдаёт?

1716
1
1
Ещё одно видео ДТП из Волгограда. Совершенно непонятно о чём думал водитель, когда решил устроить такой манёвр. Итог - 3 разбитых автомобиля.
Ссылки по теме:
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
Новости партнёров
реклама
ГИБДД
А вообще это просто ужасно! На дороге водятлов становится в разы больше!