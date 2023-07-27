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Кто таким водительские права выдаёт?

Кто таким водительские права выдаёт?

Автор:
27 июля 2023 11:07
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Ещё одно видео ДТП из Волгограда. Совершенно непонятно о чём думал водитель, когда решил устроить такой манёвр. Итог - 3 разбитых автомобиля.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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8  комментариев
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6k
Дмитрий 2 часа назад
Кто таким водительские права выдаёт?
ГИБДД
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6k
Андрей 5 минут назад
"я же поворотник включил"
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57k
Олег 18 минут назад
Столько козлов на дорогах развелось- права страшно покупать
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3k
ProstoBoBka 24 минуты назад
Первые мысли водятла "Меня же видно, почему не пропустили?", "В GTA так получалось".

А вообще это просто ужасно! На дороге водятлов становится в разы больше!
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1k
Максим Макашев 39 минут назад
Просто в автосалоне была акция: "При покупке автомобиля - водительское удостоверение в подарок"
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17
Петр Пономарев 55 минут назад
Размашисто решил зайти.
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