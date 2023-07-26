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С третьей попытки он всё же нашёл свой столб

С третьей попытки он всё же нашёл свой столб

Автор:
26 июля 2023 10:48
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Видео ДТП из Читы. Непонятно куда так летел водитель автомобиля Lexus, но сообщается, что никто не пострадал.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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3  комментария
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10k
Игорь Час назад
понаставили столбов :)
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13k
? ? ? 7 минут назад
8 из 10!
..немного исполнение хромает..
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3k
Bulanov 41 минуту назад
Интересная машина: вон сколько с неё колёс насыпалось, даже разноцветные. Прям лут в "диабле".
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