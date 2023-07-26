С третьей попытки он всё же нашёл свой столб

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Видео ДТП из Читы. Непонятно куда так летел водитель автомобиля Lexus, но сообщается, что никто не пострадал.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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