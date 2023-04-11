Пьяный водитель мусоровоза подбил двух мотоциклистов

Байкеры остановились на перекрёстке перед красным сигналом светофора. В этот момент их догнал мусоровоз. Не сбавляя ход, грузовик задел одного из мотоциклистов, отчего тот упал, а второй от удара отлетел в сторону. При этом мусоровоз продолжил движение, толкая перед собой мотоцикл.



После аварии байк загорелся, от него остался лишь корпус. 37-летний мотоциклист получил травмы, второй отделался ушибами, уточнили в Госавтоинспекции. Предположительно, водитель грузовика был пьян.