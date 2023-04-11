Пьяный водитель мусоровоза подбил двух мотоциклистов

403
1
1
В Белогорске, Амурской области, на пересечении улиц Чехова и 9 Мая мусоровоз МАЗ столкнулся сразу с двумя мотоциклами. Происшествие попало в объектив камеры уличного наблюдения.
Байкеры остановились на перекрёстке перед красным сигналом светофора. В этот момент их догнал мусоровоз. Не сбавляя ход, грузовик задел одного из мотоциклистов, отчего тот упал, а второй от удара отлетел в сторону. При этом мусоровоз продолжил движение, толкая перед собой мотоцикл.
После аварии байк загорелся, от него остался лишь корпус. 37-летний мотоциклист получил травмы, второй отделался ушибами, уточнили в Госавтоинспекции. Предположительно, водитель грузовика был пьян.
После аварии байк загорелся, от него остался лишь корпус. 37-летний мотоциклист получил травмы, второй отделался ушибами, уточнили в Госавтоинспекции. Предположительно, водитель грузовика был пьян.
Источник:
Ссылки по теме:
- Грузовик с краской перевернулся и устроил огненный ад
- Тормоза придумали трусы. ДТП из Волгограда
- Машина с детьми провалилась в яму с кипятком
- Автобус без водителя задавил людей в Казахстане
- Авария дня. Solaris на огромной скорости влетел в грузовик на встречной полосе
Метки: аварии авто авто аварии автомир автомобили видео дтп машина пьянь
Новости партнёров
реклама