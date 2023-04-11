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Пьяный водитель мусоровоза подбил двух мотоциклистов

Пьяный водитель мусоровоза подбил двух мотоциклистов

Автор:
11 апреля 2023 10:08
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   пьянь   
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В Белогорске, Амурской области, на пересечении улиц Чехова и 9 Мая мусоровоз МАЗ столкнулся сразу с двумя мотоциклами. Происшествие попало в объектив камеры уличного наблюдения.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   пьянь   
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5  комментариев
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18k
Александр 53 минуты назад
Интересно, а в чём тут найдут вину мотоциклистов?
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 минуты назад
Однако и расстояние между мотоциклами....
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10k
Игорь 9 минут назад
тот - редкий случай.......
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