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Мусоровоз без водителя врезался в припаркованный автомобиль с людьми

Мусоровоз без водителя врезался в припаркованный автомобиль с людьми

Автор:
11 апреля 2023 09:45
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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В Томске 31-летний водитель мусоровоза забыл поставить машину на ручник, в результате чего та скатилась с пригорка и врезалась в стоящую Ладу. В легковом автомобиле в это время находилась женщина с ребёнком. Ребёнку понадобилась медицинская помощь.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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