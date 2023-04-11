Мусоровоз без водителя врезался в припаркованный автомобиль с людьми

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В Томске 31-летний водитель мусоровоза забыл поставить машину на ручник, в результате чего та скатилась с пригорка и врезалась в стоящую Ладу. В легковом автомобиле в это время находилась женщина с ребёнком. Ребёнку понадобилась медицинская помощь.
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