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Машина с детьми провалилась в яму с кипятком

Машина с детьми провалилась в яму с кипятком

Автор:
07 апреля 2023 10:14
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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5 апреля в Санкт-Петербурге на пересечении улиц Дровяной и Рижского проспекта из-за прорыва трубы горячего водоснабжения образовалась промоина, в которую провалился кроссовер Toyota вместе с пенсионером и двумя его внуками. Местные жители говорят, что это уже не первый случай в этом месте.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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13  комментариев
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30k
albedo 2 часа назад
Здоровья спасателям!!!
Героические люди, совершили подвиг.
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49k
Сергей 7 минут назад
Несколько лет назад в Пензе машина тоже провалилась в яму с кипятком - погибли двое мужчин. Нашли ОДНОГО "виновного", сделали из него козла отпущения , по другому не скажешь. Тянули следствие как могли. и в итоге дали ему 3 года колонии поселения...больше НИКТО не понес никакой ответственности...как то так(((
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76
Александр Шевченко 44 минуты назад
Подвиг начинается там, где заканчивается чужой просчёт. Спасатели молодцы, теплосетевики и администрация города не очень.
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39k
Example 6.2.6 53 минуты назад
Найти виновных, кто не контролирует состояние труб или совершил халатность при монтаже магистрали - и их самих в яму с кипятком.
В конце концов, есть диспетчерский пульт. с показаниями давления в трубах, и если у тебя где-то прибор показывает резкое падение давления, значит - произошёл прорыв. И если ты в этот момент не начал бить тревогу и срочно искать место прорыва, заблокировав участок где она проходит - ты виноват в том что пострадали люди, так как наплевательски относишься к своим обязанностям. Тем более сейчас большинство манометров с цифровыми датчиками, могут сами даже тревожный сигнал на пульт подавать, если идёт нештатный рост или падение давления в системе. Если же манометр бракованный- то по суд человека который его изготавливал и\или обслуживал. И судить надо не только конкретных исполнителей на местах. а и их непосредственное начальство, которое не просто так зарплату получает, а среди прочих обязанностей, должно контролировать своих подчинённых.
Вот посадите всю эту шоблу причастных на 10 лет с конфискацией имущества в пользу пострадавших, тогда и остальные должностные лица, крепко задумаются, что такое гос служба и что такое ответственность за жизнь и здоровье гражданских, на чьи налоги вы живёте и жрёте.
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2k
ChePaev Час назад
Это Питер детка, если не расчленят, так в кипятке заживо сварят.
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31k
АнтонПолднев Час назад
Теперь понимаю Пригожина, который потребовал возбудить уголовное дело в отношении губернатора. Это конечно позёрство в какой-то степени, и губернатор не может физически уследить за каждой промоиной. Но есть люди за это ответственные. И они в подчинении. Пострадавшим конечно скорейшего выздоровления.
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287
Человек Наблюдающий Злодей 9 минут назад
Полностью поддерживаю! Беглов днище полное. Толку ноль. Дороги как Валя отремонтировала, так и доживают. Усатый только х"йней страдает. Сейчас еще и ларьки вернут на остановках.
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