Машина с детьми провалилась в яму с кипятком

65-летнему водителю кроссовера и 10-летнему мальчику понадобилась медицинская помощь. С ожогами их доставили в больницу. Также пострадали трое спасателей. Их тоже госпитализировали. 6-летняя девочка не пострадала.



Выяснилось, что 34-летний спасатель, который вытаскивал людей из машины, сейчас с 40% ожогов тела находится в тяжелом состоянии в реанимации. Ещё один 24-летний спасатель получил ожоги средней степени тяжести. 10-летний мальчик находится в Детском многопрофильном клиническом центре с ожогами средней степени тяжести. Его дедушка и ещё один 57-летний мужчина также получили травмы средней степени тяжести.



Прокуратура Адмиралтейского района организовала проверку. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».