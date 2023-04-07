Машина с детьми провалилась в яму с кипятком

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5 апреля в Санкт-Петербурге на пересечении улиц Дровяной и Рижского проспекта из-за прорыва трубы горячего водоснабжения образовалась промоина, в которую провалился кроссовер Toyota вместе с пенсионером и двумя его внуками. Местные жители говорят, что это уже не первый случай в этом месте.
65-летнему водителю кроссовера и 10-летнему мальчику понадобилась медицинская помощь. С ожогами их доставили в больницу. Также пострадали трое спасателей. Их тоже госпитализировали. 6-летняя девочка не пострадала.
Выяснилось, что 34-летний спасатель, который вытаскивал людей из машины, сейчас с 40% ожогов тела находится в тяжелом состоянии в реанимации. Ещё один 24-летний спасатель получил ожоги средней степени тяжести. 10-летний мальчик находится в Детском многопрофильном клиническом центре с ожогами средней степени тяжести. Его дедушка и ещё один 57-летний мужчина также получили травмы средней степени тяжести.
Прокуратура Адмиралтейского района организовала проверку. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
Выяснилось, что 34-летний спасатель, который вытаскивал людей из машины, сейчас с 40% ожогов тела находится в тяжелом состоянии в реанимации. Ещё один 24-летний спасатель получил ожоги средней степени тяжести. 10-летний мальчик находится в Детском многопрофильном клиническом центре с ожогами средней степени тяжести. Его дедушка и ещё один 57-летний мужчина также получили травмы средней степени тяжести.
Прокуратура Адмиралтейского района организовала проверку. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
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Метки: аварии авто авто аварии автомир автомобили видео дтп машина
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Героические люди, совершили подвиг.
В конце концов, есть диспетчерский пульт. с показаниями давления в трубах, и если у тебя где-то прибор показывает резкое падение давления, значит - произошёл прорыв. И если ты в этот момент не начал бить тревогу и срочно искать место прорыва, заблокировав участок где она проходит - ты виноват в том что пострадали люди, так как наплевательски относишься к своим обязанностям. Тем более сейчас большинство манометров с цифровыми датчиками, могут сами даже тревожный сигнал на пульт подавать, если идёт нештатный рост или падение давления в системе. Если же манометр бракованный- то по суд человека который его изготавливал и\или обслуживал. И судить надо не только конкретных исполнителей на местах. а и их непосредственное начальство, которое не просто так зарплату получает, а среди прочих обязанностей, должно контролировать своих подчинённых.
Вот посадите всю эту шоблу причастных на 10 лет с конфискацией имущества в пользу пострадавших, тогда и остальные должностные лица, крепко задумаются, что такое гос служба и что такое ответственность за жизнь и здоровье гражданских, на чьи налоги вы живёте и жрёте.
Остынь все нормально, кроме крепостных никто не пострадал.
Значит и шуметь нет повода.
Вот если бы детишки едросни сварились вот тогда шухер бы поднялся нешуточный.
А пока обычных детей собаки жрут всем плевать, главное заработать на ОСВВ.