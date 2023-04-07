Грузовик с краской перевернулся и устроил огненный ад

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На горном перевале Камчик в Ташкентской области Узбекистана произошло ДТП с участием трех легковых машин и грузовика, перевозившего лакокрасочные изделия.
«В результате столкновения грузовик, перевозивший лакокрасочные изделия, воспламенился. Мгновенно на место аварии прибыли пожарно-спасательные отряды МЧС, которые в течение 25 минут ликвидировали пожар», — отмечается в сообщении министерства.
По предварительным данным, в аварии пострадали шесть человек. Инцидент произошел на трассе «Ташкент — Ош». В настоящее время движение восстановлено.
По предварительным данным, в аварии пострадали шесть человек. Инцидент произошел на трассе «Ташкент — Ош». В настоящее время движение восстановлено.
Пробка из-за аварии
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