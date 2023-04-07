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Грузовик с краской перевернулся и устроил огненный ад

Грузовик с краской перевернулся и устроил огненный ад

Автор:
07 апреля 2023 09:35
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   смертельное дтп   
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На горном перевале Камчик в Ташкентской области Узбекистана произошло ДТП с участием трех легковых машин и грузовика, перевозившего лакокрасочные изделия.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   смертельное дтп   
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4  комментария
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59k
pynh 2 часа назад
хайвей ту хел
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852
ProFanas Полчаса назад
не бось декханин педальки перепутал ...
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11k
Rus77 Час назад
Это испытание нового джихад-мобиля)))
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11k
Dihydrogen Monoxide Час назад
нихуаха!
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