Авария дня. BMW-обочечник устроил ДТП на встречной полосе

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На трассе А-108 возле деревни Запрудино в Орехово-Зуевском районе Московской области водитель BMW решил обогнать две попутные фуры по обочине, но машину занесло и пассажирской стороной вынесло на встречную полосу под автомобиль Mitsubishi Lancer.
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В результате происшествия погибли три человека и двое были госпитализированы в тяжелом состоянии. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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