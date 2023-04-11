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Авария дня. BMW-обочечник устроил ДТП на встречной полосе

Авария дня. BMW-обочечник устроил ДТП на встречной полосе

Автор:
11 апреля 2023 09:20
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   смертельное дтп   
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На трассе А-108 возле деревни Запрудино в Орехово-Зуевском районе Московской области водитель BMW решил обогнать две попутные фуры по обочине, но машину занесло и пассажирской стороной вынесло на встречную полосу под автомобиль Mitsubishi Lancer.
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Метки: BMW   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   смертельное дтп   
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7  комментариев
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456
Руслана Тарасова 2 часа назад
Очередной торопыга. Купил "большой и красивый машин" и решил показать всем лохам, как он крут. А крутые пацаны на БМВ плевали на правила. И что? "Большой красивый БМВ" уже нет, а водятел наверно уже никуда не спешит .
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10k
ron 2 часа назад
Надеюсь, он успел туда, куда спешил...
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4k
pinbalist 2 часа назад
Как обычно - к мужу торопился?
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3k
ProstoBoBka 2 часа назад
Опять из-за мудака страдают люди. В нашей стране не будет никакого ужесточения для таких у....в, как водитель бмв!
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