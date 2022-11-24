Прыг-скок: в Брянске автомобилист улетел в дорожный знак

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Водитель Mitsubishi Lancer не учёл погодные условия и, разогнавшись слишком быстро, налетел на дорожную наледь.
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АНТИФИШКИ
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