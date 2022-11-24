FISHKINET
Сообщество Аварии 6122 поста • 529 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Прыг-скок: в Брянске автомобилист улетел в дорожный знак

Прыг-скок: в Брянске автомобилист улетел в дорожный знак

Автор:
24 ноября 2022 11:41
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   занос   лихач   
499
1
1
Водитель Mitsubishi Lancer не учёл погодные условия и, разогнавшись слишком быстро, налетел на дорожную наледь.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   занос   лихач   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
50k
dima423 4 часа назад
не зря говорят пдд, что надо выбирать скорость исходя из погодных и дорожных условий)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
230
polakt 8 минут назад
Новый Городок? Дружба?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
ProstoBoBka 3 часа назад
Походу еще не перестроился на зимний стиль вождения! Или думает что хорошая резина и вспомогательные системы помогут ему зимой, будет ехать "как летом".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Олег

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

365000



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Когда ты мастерски торгуешься, или гуру Авито и Юлы
Когда ты мастерски торгуешься, или гуру Авито и Юлы
До новых Тёмных веков остался лишь шаг
До новых Тёмных веков остался лишь шаг
Набирающие популярность в сообществах
В музее Ferrari выставили редкий 365 GTB/4 Daytona 1969-го года, который всё еще находится в состоянии «амбарной находки»
В музее Ferrari выставили редкий 365 GTB/4 Daytona 1969-го года, который всё еще...
Сколько заплатили Нилу Армстронгу и Баззу Олдрину за полет на Луну
Сколько заплатили Нилу Армстронгу и Баззу Олдрину за полет на Луну
Попрощайтесь с пылью и защитите здоровье своей семьи с пылесосом ILIFE
Попрощайтесь с пылью и защитите здоровье своей семьи с пылесосом ILIFE
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
У собаки своя цель

Лучшие демотиваторы
И надолго ли вы к нам в Тамбов?!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#люди#картинки#в мире#фильм#Приколы#фотографии#Разное#США
#Юмор#интересное#дтп#позитив#автомобили#аварии#автомир#улыбнуло#подборка#природа
#интересно#история#кино#Прикол#животные#новости#забавно#авто аварии#истории#Прошлое
Попрощайтесь с пылью и защитите здоровье своей семьи с пылесосом ILIFE Попрощайтесь с пылью и защитите здоровье своей семьи с пылесосом ILIFE Авария дня. В Санкт-Петербурге автомобиль разорвало на части от удара о бетонный столб Авария дня. В Санкт-Петербурге автомобиль разорвало на части от удара о бетонный столб Авария дня. В Йошкар-Оле при столкновении двух авто пострадал ребёнок Авария дня. В Йошкар-Оле при столкновении двух авто пострадал ребёнок Раз, два – и в дамки: «шашечник» из Тольятти улетел в припаркованные машины Раз, два – и в дамки: «шашечник» из Тольятти улетел в припаркованные машины Авария дня. В Нижнем Новгороде водитель BMW устроил лобовое столкновение Авария дня. В Нижнем Новгороде водитель BMW устроил лобовое столкновение Авария дня. В Брянске лихач на «Лансере» устроил серьёзное ДТП Авария дня. В Брянске лихач на «Лансере» устроил серьёзное ДТП

На что жалуетесь?

Вернуться