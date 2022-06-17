Юный лихач написал, что сожалеет о случившемся: "За рулём был я. После перестроения хотел затормозить, но затормозило только левое колесо, и машину кинуло на встречку. В такой ситуации никто ничего не сделал бы. Я виноват. Не нужно было так быстро заезжать в поворот. Я сожалею о случившемся. И желаю скорейшего выздоровления пострадавшим из-за моих действий людям."

2022-06-17T12:20:19+03:00