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Авария дня. В Брянске лихач на «Лансере» устроил серьёзное ДТП

Авария дня. В Брянске лихач на «Лансере» устроил серьёзное ДТП

Автор:
17 июня 2022 12:20
Сообщество : Аварии
Метки: Mitsubishi   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лихач   
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21-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer на скорости не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулась с двумя другими автомобилями — Ford Focus и Toyota Yaris.
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Источник:

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Метки: Mitsubishi   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лихач   
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7  комментариев
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1k
pinbalist 2 часа назад
Пишите как есть: не лихач, а долб..б.
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2k
Трям Час назад
Этот ребенок петуха решил, что у него подготовленный эволюшн, а не переднеприводный ширпотреб с 1.4 )))
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2k
vn 2 часа назад
У типа за 2 года 42 нарушения ПДД, че от него ждать?
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7k
Борис Карабанов 2 часа назад
"Все - чайники-тошноты, а я - Шумахер!". Как и когда, на каком основании, в результате каких мозговых процессов у подобных индивидов возникает это убеждение? Загадка!
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8k
Б.Касторский 2 часа назад
Гонщики. Привыкли, что натворят бед, потом извинятся и вроде всё нормально.
Дорога дураков не прощает. А пострадавшим что от извинений?
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15k
Вася 2 часа назад
пусть теперь любыми способами возмещает ущерб, хоть на органы себя продаст, хоть на колыме
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