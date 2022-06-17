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21-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer на скорости не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулась с двумя другими автомобилями — Ford Focus и Toyota Yaris.
Предыдущая часть
Предыдущая часть
Травмы получили 57-летний водитель Ford Focus, 45-летняя женщина-водитель Toyota Yaris, а также сам виновник ДТП.
Момент столкновения
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Юный лихач написал, что сожалеет о случившемся: "За рулём был я. После перестроения хотел затормозить, но затормозило только левое колесо, и машину кинуло на встречку. В такой ситуации никто ничего не сделал бы. Я виноват. Не нужно было так быстро заезжать в поворот. Я сожалею о случившемся. И желаю скорейшего выздоровления пострадавшим из-за моих действий людям."
Последствия ДТП
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