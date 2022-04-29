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Авария дня. Молодой "гонщик" устроил серьёзное ДТП на мосту в Каменске-Уральском

Авария дня. Молодой "гонщик" устроил серьёзное ДТП на мосту в Каменске-Уральском

Автор:
29 апреля 2022 11:25
Сообщество : Аварии
Метки: ВАЗ   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лихач   
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На улице Алюминиевой при въезде на Байновский мост 19-летний водитель ВАЗа вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с Lada XRay под управлением 71-летнего пенсионера.
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Источник:

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Метки: ВАЗ   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лихач   
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9  комментариев
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5k
Roman 2 часа назад
Сделать права с чипом: сел в машину, сунул права в специальную прорезь и машина не даёт тебе ехать быстрее чем разрешено для твоего стажа.
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1k
Алексей Полчаса назад
малолетку надеюсь скинули с моста, после того как выипли на месте?
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1k
Дро4ер Полоумный 57 минут назад
Всё правильно делал, на переднем приводе надо в повороте газ не бросать. Просто мощи не хватило, так бы вылетел н.а.х.у.й прям с моста
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124
гоша гога Час назад
Слов бранных не хватает что бы описать этого ''летчика''. И жаль то что этот 19-й ублюдок выжил потому что уверен на 99% эта авария его ничему не научит и к сожалению есть большая вероятность того( судя по его езде) что он в будущем может устроить кровавое ДТП и забрать жизни невинных людей. Это уже не человек а М.Р.А.З.Ь выросла.
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1k
Леший Час назад
дед купил на старости машинку хорошую поездить....а утырок прибил её
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7k
Завтра всё изменится! 3 часа назад
Просто не хватило спойлера побольше на саморезах и прямотока погромче. Можно было бы добавить красные брызговики Спарко. Точно вошел бы в поворот.
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