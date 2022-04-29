996
7
1
На улице Алюминиевой при въезде на Байновский мост 19-летний водитель ВАЗа вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с Lada XRay под управлением 71-летнего пенсионера.
Предыдущая часть
Предыдущая часть
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Авария дня. В Екатеринбурге водитель «Субару» вылетел на встречку
- Авария дня. Лобовое столкновение «Десятки» с «Туарегом» в Мордовии
- Авария дня. В Нижегородской области пассажир ВАЗа погиб в ДТП
- Недоделанный «шашечник» на ВАЗе влетел в пассажирский автобус
- Авария дня. Четыре человека пострадали в ДТП в Кемеровской области
Метки: ВАЗ аварии авария дня авто авто аварии видео дтп лихач
Новости партнёров