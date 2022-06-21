Раз, два – и в дамки: «шашечник» из Тольятти улетел в припаркованные машины

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На Московском проспекте в Тольятти лихач на «Киа», видимо, куда-то очень торопился. Совершая резкое перестроение, он не удержал свой "болид" и улетел в припаркованные автомобили.
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Обошлось без пострадавших.
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АНТИФИШКИ
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А он знает. ОСАГО на возмещение не хватит, будет работать и выплачивать, правда пешком. Машину арестуют и в итоге выставят на продажу.