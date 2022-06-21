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Раз, два – и в дамки: «шашечник» из Тольятти улетел в припаркованные машины

Раз, два – и в дамки: «шашечник» из Тольятти улетел в припаркованные машины

Автор:
21 июня 2022 11:48
Сообщество : Аварии
Метки: Kia   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лихач   шашечник   
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На Московском проспекте в Тольятти лихач на «Киа», видимо, куда-то очень торопился. Совершая резкое перестроение, он не удержал свой "болид" и улетел в припаркованные автомобили.

Источник:

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Метки: Kia   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лихач   шашечник   
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4  комментария
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8k
Б.Касторский 2 часа назад
У человека в жизни должна быть цель! И гонщик этого добился, кто может похвастаться, что уверен чем будет заниматься ближайшие лет пять? Так то!
А он знает. ОСАГО на возмещение не хватит, будет работать и выплачивать, правда пешком. Машину арестуют и в итоге выставят на продажу.
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Александр Голованов Полчаса назад
Жалко людей, кому он покалечил машины. Его почему-то совсем не жалко.
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Ловите наркомана! 36 минут назад
Отсутствие мозга спасло водителя от травм
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Олег

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