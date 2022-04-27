Водитель каршеринга устроил ДТП в Подмосковье и сбежал

Сын водителя микроавтобуса Владислав пишет: "Если у кого есть видео с лицом водителя каршеринга. Попрошу отправить мне. Отец попал в дтп, водитель каршеринга сбежал. Спасибо за понимание. Очевидцы сказали что он пьяный был."

2022-04-27T13:38:10+03:00