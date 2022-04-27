Водитель каршеринга устроил ДТП в Подмосковье и сбежал

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На Ленинградском шоссе в районе Зеленограда водитель каршерингового Volkswagen Polo не справился с управлением, влетел в отбойник и зацепил попутный микроавтобус. Виновник сбежал с места ДТП, бросив арендованный автомобиль.
Присутствует ненормативная лексика!
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Сын водителя микроавтобуса Владислав пишет: "Если у кого есть видео с лицом водителя каршеринга. Попрошу отправить мне. Отец попал в дтп, водитель каршеринга сбежал. Спасибо за понимание. Очевидцы сказали что он пьяный был."
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АНТИФИШКИ
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