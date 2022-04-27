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Водитель каршеринга устроил ДТП в Подмосковье и сбежал

Водитель каршеринга устроил ДТП в Подмосковье и сбежал

Автор:
27 апреля 2022 13:38
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   занос   каршеринг   
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На Ленинградском шоссе в районе Зеленограда водитель каршерингового Volkswagen Polo не справился с управлением, влетел в отбойник и зацепил попутный микроавтобус. Виновник сбежал с места ДТП, бросив арендованный автомобиль.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   занос   каршеринг   
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11  комментариев
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7k
Завтра всё изменится! 3 часа назад
Вроде видел ограничение в 70, а рег, не слушая свой навигатор о превышении, мчит в дождь 120, виляя из ряда в ряд. Сдается мне, что чудак не только на каршеринге.
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4k
alex 7 минут назад
все прям как заговорённые в левый ряд лезут, мля дорога пустая же. Тем более сраная маршрутка, с людьми?
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387
Никита 48 минут назад
Вот из-за таких мудаков и портится репутация каршеринга.
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3k
Вовака 55 минут назад
Рег сам долпоёп конченный, погода хавно, куячит 120 на этой скамейке
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13
GROMOZEKA Час назад
Папаша на микроавтобусе тоже как полный «молодец» ездит
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8k
Игорь 2 часа назад
все таки догнал обидчика
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369
Fisher1979 3 часа назад
Превышение скорости, обгон с права и.т.д
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45k
dima423 3 часа назад
А чего аккаунт левый был? не получилось выяснить кто был за рулем?
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Олег

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