Опасная ситуация при опережении попутной фуры: водитель оказался на встречной полосе

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Видео без ДТП, слава богу, но ситуация очень интересная. Упрямый автор видео до последнего давил на газ и подвергал опасности свою семью. Повезло, что всё обошлось!
"Мы живем в Краснодарском крае в г. Кореновск в августе этого года мы ездили в гости на Урал, и по пути нам попался наглый камазист, который создал аварийную ситуацию на дороге, от его выходки мы были просто в шоке. Колона машин собралась за фурами, и когда появилась доп. полоса камазы ушли туда, все пошли на опережение, поехали и мы, потому что камазист давал нам такую возможность, и только мы с ним сравнялись примерно посередине, он резко выезжает обратно в среднюю полосу, и, нам ничего не оставалось как выехать на встречку, пришлось ускориться, чтоб побыстрее оттуда убраться, потому что ехала встречная машина и за малым мы успели, разъехались в миллиметрах".
К же здесь больше идиот, автор или дальнобощик?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ясно что камазист еще тот олень, но автор видя что в переди херня прет не останавливаясь и в случает дтп на встречке был виноват, так было полно времени возможности оставаться в своей полосе.
И на чем интересно он пытается опередить камазиста, еле еле едет.
Автор тоже умом видимо не блещет.