Опасная ситуация при опережении попутной фуры: водитель оказался на встречной полосе

"Мы живем в Краснодарском крае в г. Кореновск в августе этого года мы ездили в гости на Урал, и по пути нам попался наглый камазист, который создал аварийную ситуацию на дороге, от его выходки мы были просто в шоке. Колона машин собралась за фурами, и когда появилась доп. полоса камазы ушли туда, все пошли на опережение, поехали и мы, потому что камазист давал нам такую возможность, и только мы с ним сравнялись примерно посередине, он резко выезжает обратно в среднюю полосу, и, нам ничего не оставалось как выехать на встречку, пришлось ускориться, чтоб побыстрее оттуда убраться, потому что ехала встречная машина и за малым мы успели, разъехались в миллиметрах".