FISHKINET
Сообщество Аварии 5987 постов • 522 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Опасная ситуация при опережении попутной фуры: водитель оказался на встречной полосе

Опасная ситуация при опережении попутной фуры: водитель оказался на встречной полосе

Автор:
06 октября 2022 13:16
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   видео   дальнобойщик   дтп   обгон   фура   
617
1
1
Видео без ДТП, слава богу, но ситуация очень интересная. Упрямый автор видео до последнего давил на газ и подвергал опасности свою семью. Повезло, что всё обошлось!

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   видео   дальнобойщик   дтп   обгон   фура   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
22  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Игорь 4 часа назад
рег - тот еще лось
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
70k
Пётровыч 8 минут назад
С такими моторами лучше не обгонять, подумаешь на чуть чуть опоздаешь. Фура должна обгоняться за 5 секунд а не за целый обед.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Александр 4 часа назад
Жена хоть адекватная, советует снизить скорость. За рулём баран, сам чуть не убился и других мог покалечить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
239
АлександрОрлов 4 часа назад
По совести, фура сместилась правее, чтобы пропустить часть машин. Он мог бы этого не делать, но подумал о других водителях. Далее сужение в одну полосу и дальнобойщику нужно вернуться в ряд, т к фура тяжелая и тормозить ей тяжело. По сути легковая должна была дать встроиться в поток большегрузу, а не выжимать его.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Ухалус Посовиномус 5 часов назад
Одного вот не пойму. Фура моргает левым. Какого хрена при этом лезть на обгон, он же четко маневр показывает...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25
НиколайСелезнев 5 часов назад
вот для чего в машине нужно 245 ЛС, а этот еле тащится и ускориться не может в случае необходимости на своих 150-ти
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
dima423 5 часов назад
бл а чего он не сигналит то?? ну возможно фуровод его не видел, попал в слепую зону и тд.. ну если ты видишь что фура начинает перестраиваться под тебя, зажми биби, он услышит и остановит свой маневр... чето тупой рег какой то
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
.Атеист. 5 часов назад
Фуровод дурик, а рег еще дурастей. Видит, что фура его выталкивает, так нет, надо ехать дальше и обогнать, забив, что места впереди нет, езда в горку и есть встречка. Притормозить и устроиться за фурой же нельзя, походу, религия дебила не позволяет.. Было бы забавно если впереди ехал бы экипаж гаи)) Фураводу штраф, а этому в.у пешехода вместо водителя ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
120
Серега 5 часов назад
Когда отец учил меня водить,три правила при обгоне озвучивал.Не обгонять "паровозом" и не прижиматься к впереди едущему транспорту ,перед обгоном.Ну и главное.Убедись,что обгон безопасен.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
120
Серега Андрей 2 часа назад
Все это случилось от обгона паравозом.В такой ситуации легко растеряться одному из участников движения и пойдет цепочка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Илья 5 часов назад
Биба и Боба вот что видно на это видео, а точнее два упертых Бибы и Бобы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Олег

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

360512



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Тунгусская загадка. Человечество так и не узнало, что это было
Тунгусская загадка. Человечество так и не узнало, что это было
Сокровища, которые были найдены учёными с целью хотя бы на шаг приблизиться к разгадке мировых тайн
Сокровища, которые были найдены учёными с целью хотя бы на шаг приблизиться к разгадке...
Набирающие популярность в сообществах
"Что это такое?": в Сочи нашли необычный шар посреди леса
"Что это такое?": в Сочи нашли необычный шар посреди леса
Павел Дуров заявил, что WhatsApp следит за пользователем и имеет доступ ко всем функциям смартфона
Павел Дуров заявил, что WhatsApp следит за пользователем и имеет доступ ко всем...
Cubot KingKong Mini3: компактный смартфон с NFC
Cubot KingKong Mini3: компактный смартфон с NFC
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Эх если бы

Лучшие демотиваторы
Скажу внукам, что раньше так в холодильник поступали горчица, кетчуп и майонез

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#люди#дтп#улыбнуло#аварии#Ynews#забавно#Разное#сатира
#Юмор#прикол#позитив#картинки#история#животные#автомобили#новости#в мире#шоу бизнес
#интересно#интересное#подборка#фотографии#Россия#США#Еда#авто аварии#кино#мобилизация
Как не платить за обслуживание дебетовой карты, при этом получая кешбэк и процент на остаток Как не платить за обслуживание дебетовой карты, при этом получая кешбэк и процент на остаток Авария дня. В Улан-Удэ «Тойота» после столкновения с фурой вылетела на встречку Авария дня. В Улан-Удэ «Тойота» после столкновения с фурой вылетела на встречку Манёвр читался: в Ижевске водитель седана столкнулся с фурой Манёвр читался: в Ижевске водитель седана столкнулся с фурой Авария дня. В Новочеркасске водитель тягача не пропустил встречную легковушку Авария дня. В Новочеркасске водитель тягача не пропустил встречную легковушку Авария дня. Мужчина и его дочь погибли в ДТП в Башкирии Авария дня. Мужчина и его дочь погибли в ДТП в Башкирии Мотопутешественник улетел в кювет на трассе в Самарской области Мотопутешественник улетел в кювет на трассе в Самарской области

На что жалуетесь?

Вернуться