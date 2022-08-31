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На автодороге Барнаул – Павловск 68-летний водитель Toyota Land Cruiser Prado совершал обгон в неположенном месте и совершил столкновение с поворачивающим Honda CR-V.
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После столкновения Honda вылетела с дороги и перевернулась. Её 45-летний водитель скончался на месте.
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Пассажиры Honda – 36-летняя женщина и двое детей 15 и 9 лет – получили травмы.
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Так же и тут - пофиг на ПДД, жизнь водителя в его руках.
Одного может быть посадят года на 2-3, а может быть и условка, зато беспечного водителя закопают. И кому от этого легче?
В общем я всегда смотрю в зеркало при манёврах. Дольше проезжу.
8,1 отлично подходит.: При выполнении маневра не должны создаваться опасность для движения, а также помехи другим участникам дорожного движения.
ДТП произошло на нерегулируемом перекрестке, для проезда которого существует специальное правило, где ТОЧНО указано, кого необходимо пропустить: 13.12. При повороте налево или развороте водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге со встречного направления прямо или направо. Этим же правилом должны руководствоваться между собой водители трамваев.
Если пойти от противного, то представим ситуацию, где главная дорога меняет направление на перекрестке, т.е. двигаясь по главной дороге, вы поворачиваете на перекрёстке налево и в левый бок вам влетает авто двигающееся по второстепенной. Внимание вопрос, там тоже действует пункт 8.1, вы же выполняли маневр поворота и не должны были создавать помех другим участникам, а если не действует, то почему?
печально смотреть: авария ну прям совсем типовая.
жаль, что перед такими поворотами есть только разметка, но нет знаков.