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Авария дня. Обгон пенсионера за рулём «Тойота Прадо» привёл к страшному ДТП

Авария дня. Обгон пенсионера за рулём «Тойота Прадо» привёл к страшному ДТП

Автор:
31 августа 2022 12:21
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   обгон   смертельное дтп   
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На автодороге Барнаул – Павловск 68-летний водитель Toyota Land Cruiser Prado совершал обгон в неположенном месте и совершил столкновение с поворачивающим Honda CR-V.
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Источник:

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   обгон   смертельное дтп   
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29  комментариев
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21k
BiZ 46 минут назад
афтар дебил. где там неположенное место? обгон разрешен. виновен поворачивающий. накинулось стадо на неповинного деда. защищают чмо с зеркалами в жопе.
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240
Юрий Матвеев BiZ 38 минут назад
да, вот такие дебилы как ты людей и убивают. Разметку посмотри, дегенерат
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−41
vitek 4 минуты назад
Вонючий пердун
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11k
Администратоp Час назад
я так понял семью без отца оставил старый гад.
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22k
Inter 2 часа назад
там еще второй дол.боеб на финике летел
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1k
SHAGREEN 3 часа назад
Вот, сука, стоило жить до 68 лет, что б по итогу уйти в минуса. Урод.
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4k
GROMOZEKA 3 часа назад
Старый пи.д.ор, за рулем старого прадоса
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3k
Илья 3 часа назад
Старое животное нужно усыпить, чтобы другим не повадно было. Жаль пострадавших, просто на ровном месте такое горе(.
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3k
Вовака 3 часа назад
А за прадиком еще один мудак перся
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2k
pinbalist 4 часа назад
Вот же с*ка старая! Ну куда ты торопишься?!
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2k
Роман 4 часа назад
а старый йух не пострадал даже?
печально смотреть: авария ну прям совсем типовая.
жаль, что перед такими поворотами есть только разметка, но нет знаков.
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