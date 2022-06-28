Манёвр читался: в Ижевске водитель седана столкнулся с фурой

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На Воткинском шоссе водитель «Доджа» слишком сильно разогнался по правой полосе и поздно заметил поворачивающую фуру.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп невнимательность фура
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