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Манёвр читался: в Ижевске водитель седана столкнулся с фурой

Манёвр читался: в Ижевске водитель седана столкнулся с фурой

Автор:
28 июня 2022 13:51
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   невнимательность   фура   
567
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На Воткинском шоссе водитель «Доджа» слишком сильно разогнался по правой полосе и поздно заметил поворачивающую фуру.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   невнимательность   фура   
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8  комментариев
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10k
Андрей Ма-С 3 часа назад
мамин "гончик" "обшибся"
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42k
Карандаш Час назад
Какое странное существо на доджике.
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2k
GROMOZEKA Час назад
Самый хитровыдуманный.
Экономит на резине, но любит прохватить.
Результат закономерен
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6k
sumrаknn 2 часа назад
Я был в похожей ситуации с фурой и меня признали виновным в дтп (единственный раз в жизни, за десятки лет). Ночью, в дождь, на узкой улице по 1 полосе туда-сюда, не пропустил 11 жигуль при съезде с дороги во двор. Гаишник по моему требованию замерил его тормозной след - 28 !!!!! метров, да еще и скорость осталасть ткнуться неплохо. Кругом фонари, блики, дождина - невозможно его заметить издалека, не факт что даже фары горели. Ведь не просто превышение скорости - несоответствие скорости условиям. Даже трассологическую экспертизу не надо - и так ясно что скорость превышена. Оба нарушали имхо, но нет - я один виновник. Единственное успокаивало - его машина вся разбита, почти вхлам, у меня повреждений - 0 , т.е даже без царапин. Вранье? Отнють. у него старая 11 лада, удар по центру морды острым углом - все сложилось, колеса смотрят на дорогу косым взглядом, короче полный капремонт с возвращением геометрии кузову. У меня дизельная киа оптима 2, вес более 2 тонн (по паспорту). Перед аварией снял передний бампер, под ним толстенная силовая балка-бампер - вот в нее и влетел пд углом. Самый чуток ее погнуло, но под бампером будет не видно и делать не надо. Вот так. Думаю и фуру признают , даже если при начале маневра его не было в зеркалах.
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4k
Frank Borman 2 часа назад
Уснул за рулем. Бывает.
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432
Жирный бот 3 часа назад
блин, сейчас такие цены на запчасти и автомобили, а они носятся, как в жопу ошпаренные.. Одно хорошо, у большей части, нет денег отремонтировать авто или поменять и мы нескоро их снова увидим на дорогах
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