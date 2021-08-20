Мотопутешественник улетел в кювет на трассе в Самарской области

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В Сергиевском районе 40-летний водитель мотоцикла во время обгона не захотел уступить фуре и зацепил встречную обочину.
«По предварительной информации, водитель не выбрал безопасную скорость движения, обеспечивающую постоянный контроль над управлением транспортным средством, вследствие чего допустил съезд с дороги в левый кювет», - рассказали в областном главке полиции.
С таким заключением категорически не согласны представители пострадавшего мужчины. По их словам, он находится в больнице и не может ходить, поэтому не может и связаться с полицейскими.
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп мотоциклист обгон фура
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Да еще и повторители поворота не работают.
или тоже на обгон, может так трактор какой был??