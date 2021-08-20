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Мотопутешественник улетел в кювет на трассе в Самарской области

Мотопутешественник улетел в кювет на трассе в Самарской области (2 фото + 1 видео)

Автор:
20 августа 2021 13:58
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   обгон   фура   
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В Сергиевском районе 40-летний водитель мотоцикла во время обгона не захотел уступить фуре и зацепил встречную обочину.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   обгон   фура   
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6  комментариев
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10k
Dihydrogen Monoxide Час назад
Повторители то не работают на полуприцепе. Но включенный поворотник все равно же видно было, мог бы спокойно притормозить и остаться за фурой.
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387
Дмитрий Заяц 23 минуты назад
Очередной дебил безмозглый на фуре.
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10k
Александр 40 минут назад
Такое впечатление, что фуравод специально не дал себя обогнать. Мот было хорошо видно в зеркале, он долго плёлся за фурой.
Да еще и повторители поворота не работают.
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2k
Евгений 52 минуты назад
я один увидел машину с триногой на повороте, которая пасёт на сплошную т.к. там уже сплошная началась и перекрёсток?
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5k
schmubu Час назад
я не понял, зачем фура-то в левый ряд пошла?
или тоже на обгон, может так трактор какой был??
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