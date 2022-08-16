«Ребята утверждают, что они правы»: обгон через сплошную на регулируемом перекрёстке

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В Нижнем Новгороде женщина за рулем красной Kia совершала поворот налево и столкнулась с белым Hyundai, водитель которого обгонял через сплошную.
Анастасия сообщает: «Авария на Кораблестроителей. Ребята утверждают, что они (владельцы регистратора) правы! Сегодня в ГИБДД инициировали административное расследование. Ваше мнение? Моя машина красная».
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Той машины ни по каким правилам не должно там быть. Так по каким правилам надо пропускать того, кого не должно существовать физически?
"Водитель обязан заранее перестроиться в левую полосу и уступить дорогу встречным !!!автомобилям, которые едут прямо или направо. "
сверху фееричный просто вырубил своим набором юридических терминов)))