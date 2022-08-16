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«Ребята утверждают, что они правы»: обгон через сплошную на регулируемом перекрёстке

«Ребята утверждают, что они правы»: обгон через сплошную на регулируемом перекрёстке

Автор:
16 августа 2022 14:09
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   обгон   поворот   
1944
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В Нижнем Новгороде женщина за рулем красной Kia совершала поворот налево и столкнулась с белым Hyundai, водитель которого обгонял через сплошную.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   обгон   поворот   
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23  комментария
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7k
ron 3 часа назад
Пора принять закон, если явный нарушитель ПДД стоит на своём, утверждая, что он прав - на пересдачу! Или на пожизненное лишение, в зависимости от тяжести содеянного.
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1k
Алексей 12 минут назад
Спешили к своим парням и даме машину разбили. Одно слово ...ы.
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2k
Александр 40 минут назад
01.06.2020 18:55
Верховный суд подтвердил, что нарушитель на дороге преимуществ не имеет
Верховный суд подтвердил, что лихач на дороге преимуществ не имеет
Верховный суд начал пересматривать дела, по которым было принято решение, противоречащее постановлению Пленума ВС. Согласно ему, водитель, нарушающий правила, преимуществ на дороге ни перед кем не имеет. И в случае аварии виноват будет именно он
https://rg.ru/2020/06/01/verhovnyj-sud-podtverdil-chto-narushitel-na-doroge-preimushchestv-ne-imeet.htmlhttps://rg.ru/2020/06/01/verhovnyj-sud-podtverdil-chto-narushitel-na-doroge-preimushchestv-ne-imeet.html
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735
drinkingteam 2 часа назад
Вполне вероятна обоюдка
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46
Николай Скобеев 2 часа назад
Лет 10 назад виновным признавали того, кто совершает манёвр. Однако потом ситуация изменилась и сейчас практически всегда виновным признают того, кто грубо нарушил ПДД.
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28k
Aqueronte 2 часа назад
Да, к сожалению, они правы.
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2k
Feathery 2 часа назад
Было бы неплохо, если бы видео- или аудиозапись разбора в ГАИ ещё выложили. На что ссылается данный водЯтел...
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Андрей 34рус 3 часа назад
а причем тут сплошная?! это регулируемый перекресток, п.11.4 ПДД кто-то вообще читает?
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405
vipilshik 3 часа назад
Ребятки немного е@анулись головой при аварии, а скорее ещё до неё. Там перед перекрёстком нанесена линия разметки 1.1, а значит пускай курят ПДД пункт 9.1(1). На любых дорогах с двусторонним движением запрещается движение по полосе, предназначенной для встречного движения, если она отделена трамвайными путями, разделительной полосой, разметкой 1.1
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5k
Алексей 3 часа назад
У меня была точно такая же ситуация. Естественно, обгоняльщика признали виновным.
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6k
Roman 3 часа назад
Тест на идиота: почти полная остановка, поворотник, руль.
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15k
куджо 3 часа назад
Ушлепки это, а не ребята
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