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Авария дня. Мужчина и его дочь погибли в ДТП в Башкирии

Авария дня. Мужчина и его дочь погибли в ДТП в Башкирии

Автор:
21 июля 2022 12:01
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   обгон   смертельное дтп   
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На автодороге Дюртюли - Нефтекамск 47-летний водитель «Лада Гранта» совершал обгон и столкнулся с поворачивающим фургоном «УАЗ». От удара «Гранта» съехала в кювет и перевернулась.
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Источник:

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   обгон   смертельное дтп   
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16  комментариев
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7k
Борис Карабанов 7 часов назад
К ДТП приводят разные нарушения ПДД, но к тяжёлым последствиям, как правило, приводит высокая скорость транспортного средства.
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656
HalloFreeSpace Час назад
екарный , ну как так ездить с ребенком ???
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28k
EvilHomer 4 часа назад
Как говорится, не было первоочередного права движения (выезд на встречную в нарушение ПДД) не было и преимущества. Водитель УАЗА должен сказать, что убедился в безопасности, в зеркале никого не было.
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746
Олеся К 5 часов назад
да уж...уазик конечно не ожидал такого поворота...что начнут его обгонять...ведь сплошная...
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3k
Евгений 5 часов назад
Конечно это большая ТРАГЕДИЯ для всех. Сделал жене подарок, угробил и себя и дочь. А ведь, вдова, всё равно будет думать, что водитель УАЗика виноват, а не муж гоняющий через сплошные.
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Олег

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