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На автодороге Дюртюли - Нефтекамск 47-летний водитель «Лада Гранта» совершал обгон и столкнулся с поворачивающим фургоном «УАЗ». От удара «Гранта» съехала в кювет и перевернулась.
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17-летняя пассажирка «Гранты» погибла до приезда медиков. Её 47-летний отец скончался в больнице.
Водитель «УАЗ» доставлен в медицинское учреждение.
Источник:
АНТИФИШКИ
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