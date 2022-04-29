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Водитель тягача «Вольво» с полуприцепом поворачивал налево и не пропустил при этом встречный автомобиль «Лада Приора». Оба транспортных средства пытались успеть проехать на жёлтый сигнал светофора.
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Два ракурса момента ДТП
Источник:
АНТИФИШКИ
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я 3 дня подряд избегал аварийной ситуации с фуроводами на одном сраном перекрестке, где главная дорога поворачивает на лево. Они ехали по второстепенной, и при наличии всех знаков всеравно мнили себя правыми, и искренне удивлялись "А х...ли я им дорогу при повороте по главной не уступаю!?"