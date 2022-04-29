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Авария дня. В Новочеркасске водитель тягача не пропустил встречную легковушку

Авария дня. В Новочеркасске водитель тягача не пропустил встречную легковушку

Автор:
29 апреля 2022 11:07
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   фура   
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Водитель тягача «Вольво» с полуприцепом поворачивал налево и не пропустил при этом встречный автомобиль «Лада Приора». Оба транспортных средства пытались успеть проехать на жёлтый сигнал светофора.
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Источник:

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   фура   
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4  комментария
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12k
Eltiftel Час назад
Я бескрайне уважаю водителей тяжеловозов. Но всё чаще и чаще я стал замечать, что они ведут себя будто они едут на Майбахе, и им все должны уступать, либо на такси потому-что ПДД не знают....

я 3 дня подряд избегал аварийной ситуации с фуроводами на одном сраном перекрестке, где главная дорога поворачивает на лево. Они ехали по второстепенной, и при наличии всех знаков всеравно мнили себя правыми, и искренне удивлялись "А х...ли я им дорогу при повороте по главной не уступаю!?"
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659
Виктор Глущенко 11 минут назад
Вульвавод водятел .
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3k
Дмитрий Полчаса назад
всё больше и больше людей идёт на фуры, которые плюют на пдд... Печально, что настоящих мужиков на таком транспорте всё меньше
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4
Виталий Власенко Час назад
Водила живет по индийским правилам, где преимущество имеет автомобиль который побольше...
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Олег

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